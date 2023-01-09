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    • Spor
    • 09.01.2023 18:21
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    • 09.01.2023 19:08
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    Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Süper Lig'in 18. haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 11'i belli oldu. Saat 20.000'de başlayacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Alanyaspor - Trabzonspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ
    Trabzonspor:     Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok
    Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Doumbia, Umut, Yusuf, Efkan, Efecan, Candeias, Cavaleiro, A. Hassan (Muhtemel)

    TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
    Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

    LİG'DE 13. RANDEVU
    Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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