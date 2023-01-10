Mauro Icardi kendini aştı! Yıldız golcü, her 52 dakikada bir skora katkı yapmayı başardı





MAÇTA 9 GOLE KATKI

Aralık ayını sakatlıklarla geçiren Mauro Icardi, bu sezon 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe derbisinde 76'da Barış Alper'in yerine oyuna giren futbolcu, Sarı- Kırmızılılar'da 52 dakikada bir ya asist yaptı, ya da gol atarak katkı sundu. Icardi böylece Paris Saint Germain ve Inter'deki dönemlerini geride bıraktı.