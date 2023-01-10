Mauro Icardi kendini aştı! Yıldız golcü, her 52 dakikada bir skora katkı yapmayı başardı

Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girmesine karşın fark yaratan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, performansıyla taraftarların gönlünü kazandı. Cimbom'a geldiği ilk dönemde beklentilerin altında kalan Tangocu kendini buldu ve her 52 dakikada bir skora katkı yapmasıyla dikkati çekti.
MAÇTA 9 GOLE KATKI
Aralık ayını sakatlıklarla geçiren Mauro Icardi, bu sezon 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe derbisinde 76'da Barış Alper'in yerine oyuna giren futbolcu, Sarı- Kırmızılılar'da 52 dakikada bir ya asist yaptı, ya da gol atarak katkı sundu. Icardi böylece Paris Saint Germain ve Inter'deki dönemlerini geride bıraktı.
FIRSAT TRANSFERİYDİ
29 yaşındaki golcünün bu sezon 6.75 milyon euro kazanacağı biliniyor. Bu bedelin 6 milyon euro tutarını Ligue 1 ekibi PSG, 750 bin euro tutarı da Galatasaray'ın ödeyeceği borsaya bildirilmişti. Yöneticiler, Icardi'yi bir fırsat transferi olarak tanımlamıştı.