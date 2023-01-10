Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray Süper Lig'de ilk 7 sıra içindeki takımlara geçit vermeyerek lider oldu

    Okan Buruk ve öğrencileri, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere ilk 7 sıra içindeki rakiplerine 14 gol attı, 2 gole engel olamadı.

    Takvim
    İşte Aslan’ın farkı

    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, sezona istenilen şekilde başlayamasa da son 7 haftayı galibiyetle kapattı ve müthiş bir seriye imza attı. Yarışta 5 puan geriden gelen Cimbom, puan tablosunda kendisinden aşağıdaki 6 takım karşısında fark yarattı ve zirveye oturdu.



    FARK OLUŞTURDU
    Geride kalan 17 maçta 39 puan toplayan ve zirvede bulunan Galatasaray, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi 3-0, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir'i de 7-0 gibi unutulmayacak bir skor ile geçti. Adana Demirspor ve Trabzonspor ile oynanan karşılaşmalarda ise Galatasaray sahadan 0-0'lık eşitlik ile ayrıldı.



    14 ATTI, 2 YEDİ
    Performansıyla camianın da desteğini tam anlamıyla arkasına alan Sarı-Kırmızılılar, ligdeki ilk 7 takım içindeki rakipleriyle oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 14 puanı hanesine yazdırdı. Rakipleri karşısında yenilgi görmeyen Cimbom, 14 gole imza atarken kalesinde ise sadece 2 gol görerek yarışta ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’linin kıdem tazminatı arttı
    Haberler Spor Galatasaray Süper Lig'de ilk 7 sıra içindeki takımlara geçit vermeyerek lider oldu
        SON DAKİKA