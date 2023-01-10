Galatasaray Süper Lig'de ilk 7 sıra içindeki takımlara geçit vermeyerek lider oldu





FARK OLUŞTURDU

Geride kalan 17 maçta 39 puan toplayan ve zirvede bulunan Galatasaray, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi 3-0, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir'i de 7-0 gibi unutulmayacak bir skor ile geçti. Adana Demirspor ve Trabzonspor ile oynanan karşılaşmalarda ise Galatasaray sahadan 0-0'lık eşitlik ile ayrıldı.