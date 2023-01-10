Galatasaray Süper Lig'de ilk 7 sıra içindeki takımlara geçit vermeyerek lider oldu

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, sezona istenilen şekilde başlayamasa da son 7 haftayı galibiyetle kapattı ve müthiş bir seriye imza attı. Yarışta 5 puan geriden gelen Cimbom, puan tablosunda kendisinden aşağıdaki 6 takım karşısında fark yarattı ve zirveye oturdu.
FARK OLUŞTURDU
Geride kalan 17 maçta 39 puan toplayan ve zirvede bulunan Galatasaray, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi 3-0, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir'i de 7-0 gibi unutulmayacak bir skor ile geçti. Adana Demirspor ve Trabzonspor ile oynanan karşılaşmalarda ise Galatasaray sahadan 0-0'lık eşitlik ile ayrıldı.
14 ATTI, 2 YEDİ
Performansıyla camianın da desteğini tam anlamıyla arkasına alan Sarı-Kırmızılılar, ligdeki ilk 7 takım içindeki rakipleriyle oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 14 puanı hanesine yazdırdı. Rakipleri karşısında yenilgi görmeyen Cimbom, 14 gole imza atarken kalesinde ise sadece 2 gol görerek yarışta ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.