Beşiktaş'ta Wout Weghorst, Kasımpaşa ağlarını sarstı taraftara giderek el salladı



KULÜPLE GÖRÜŞMELİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Beşiktaş, bir çıkış arıyor hem oyun hem sonuç olarak. Puan kayıpsız gitmemiz önemli. Konyaspor iyi bir takım. Deplasmanda puan kayıplarımız fazla. Telafi etmek istiyoruz. Konya'yı yenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldız Weghorst'un durumu içinse, "Lig devam ediyor. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Oyuna katkı yapıyor, gol atıyor. Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması gerekiyor. Böyle bir gelişme duydum ama net değil" yorumunda bulundu.

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