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    Beşiktaş'ta Wout Weghorst, Kasımpaşa ağlarını sarstı taraftara giderek el salladı

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst Manchester United ile anlaştığı iddia edildi. 30 yaşındaki santrfor, ocak ayında takımdan ayrılıp Ada’nın yolunu tutabilir...

    Golü attı tribüne vedalaştı

    Beşiktaş'ta Wout Weghorst şoku yaşanıyor... 30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasında 45+6'da takımının ikinci golünü attı. Daha sonra tribünlere doğru giden Weghorst, önce Beşiktaş armasını öptü, sonra eliyle kalp işareti yapıp taraftarlara el salladı. Weghorst'un bu hareketi, "Taraftarlarla vedalaştı" haberini ortaya çıkardı. İngiliz basını, Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı duyurdu. Burnley'den sezon başında 1 yıllığına kiralanan tecrübeli golcünün, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacağı manşetlerde yer aldı.

    6 AYLIK KIRALIK OYNAYACAK
    Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Wout Weghorst'un, sezonun ikinci yarısında Manchester United'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Beşiktaş'a ise bu transfer nedeniyle ödeme yapılması bekleniyor. Sezon başından bu yana yaptıklarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Weghorst, Süper Lig'de 8 kez fileleri sarsarken 4 de asist yaptı.

    Weghorst'un Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Beşiktaş, Burnley'den Weghorst'u bedelsiz kiralamıştı. Yıldız santrfora 2 milyon 800 bin Euro net maaş, 200 bin Euro da performans primi verileceği açıklanmıştı. Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası golcü arayan ManU, Vincent Aboubakar'ı da istiyor.

        BURNLEY BİZİMLE ANLAŞMALI
        Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Weghorst için şu açıklamayı yaptı: "Eğer Machester United, Wegnorst'u isterse Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını konuşacak. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi takdirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez."


        KULÜPLE GÖRÜŞMELİ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Beşiktaş, bir çıkış arıyor hem oyun hem sonuç olarak. Puan kayıpsız gitmemiz önemli. Konyaspor iyi bir takım. Deplasmanda puan kayıplarımız fazla. Telafi etmek istiyoruz. Konya'yı yenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldız Weghorst'un durumu içinse, "Lig devam ediyor. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Oyuna katkı yapıyor, gol atıyor. Veda etmesi için seyirciye veda etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması gerekiyor. Böyle bir gelişme duydum ama net değil" yorumunda bulundu.

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