Beşiktaş'ta Wout Weghorst, Kasımpaşa ağlarını sarstı taraftara giderek el salladı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst şoku yaşanıyor... 30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasında 45+6'da takımının ikinci golünü attı. Daha sonra tribünlere doğru giden Weghorst, önce Beşiktaş armasını öptü, sonra eliyle kalp işareti yapıp taraftarlara el salladı. Weghorst'un bu hareketi, "Taraftarlarla vedalaştı" haberini ortaya çıkardı. İngiliz basını, Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı duyurdu. Burnley'den sezon başında 1 yıllığına kiralanan tecrübeli golcünün, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacağı manşetlerde yer aldı.
6 AYLIK KIRALIK OYNAYACAK
Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Wout Weghorst'un, sezonun ikinci yarısında Manchester United'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Beşiktaş'a ise bu transfer nedeniyle ödeme yapılması bekleniyor. Sezon başından bu yana yaptıklarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Weghorst, Süper Lig'de 8 kez fileleri sarsarken 4 de asist yaptı.
Weghorst'un Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Beşiktaş, Burnley'den Weghorst'u bedelsiz kiralamıştı. Yıldız santrfora 2 milyon 800 bin Euro net maaş, 200 bin Euro da performans primi verileceği açıklanmıştı. Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası golcü arayan ManU, Vincent Aboubakar'ı da istiyor.