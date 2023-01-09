Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI anlatım İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Adana Demirspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba