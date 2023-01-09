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    • Spor
    • 09.01.2023 17:24
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    • 09.01.2023 17:24
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    Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Başakşehir - Adana Demirspor maçıyla sürüyor. Ligin iki güçlü ekibinin maçında ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI - Başakşehir - Adana Demirspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz...

    BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başakşehir - Adana Demirspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

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