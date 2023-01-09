Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi mağlubiyetinin ardından konuştu. Jesus şu ifadeleri kullandı: Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. Derbiye ikinci yarıya daha iyi başlayan taraf bizdik.
2-0'DA İŞLER BİZİM İÇİN ZORLAŞTI
Ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı. Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Galatasaray sakin kalan taraftı.
ŞAMPİYON BELLİ OLMADI
Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu bu maç ile belli olmadı.