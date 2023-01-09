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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Bir suçlu varsa o da benim

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi mağlubiyetinin ardından konuştu. Jesus, "Maça iyi başladık. Seken bir toptan gol yedik . 2-0’dan sonra işler zorlaştı. Kimseyi suçlamıyorum. Bir suçlu varsa o da benim. Başkanımız hiç değil" dedi.

    Bir suçlu varsa o da benim

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi mağlubiyetinin ardından konuştu. Jesus şu ifadeleri kullandı: Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. Derbiye ikinci yarıya daha iyi başlayan taraf bizdik.



    2-0'DA İŞLER BİZİM İÇİN ZORLAŞTI
    Ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı. Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Galatasaray sakin kalan taraftı.



    ŞAMPİYON BELLİ OLMADI
    Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu bu maç ile belli olmadı.



        EN İYİSİ BİZDİK AMA...
        Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Daha önce bizim ligin en iyi takımı olduğumuz söyleniyordu. Ama şimdi rakibimiz bizim önümüzde. Toparlanacağız.



        KANARYA HÜCUMDA ETKİSİZ KALDI
        Derbiye forvet hattında Joshua King ve Batshuayi ikilisi ile çıkan Fenerbahçe, hücumda son derece etkisiz bir gece geçirdi. Antalya deplasmanında 2 gol atan Batshuayi neredeyse hiç pozisyon bulamadı ve 2. yarıda yerini Valencia'ya bıraktı. Fenerbahçe çift forvetli sisteme rağmen hücumda en kısır maçını oynadı.



        MAÇ SONU KRİZ TOPLANTISI
        Jorge Jesus maçın bitiminde futbolcularını saha ortasında topladı. Portekizli hoca takıma moral verici kısa bir konuşma yaptı.



            JESUS ALTAY'A DESTEK VERMİŞTİ
            Portekizli teknik adam, kaleci Altay Bayındır'a daha önce de Kadıköy'de tepki gösterildiğinde takım kaptanına destek olmuştu.



            KANARYA'NIN DERBİ KABUSU
            Süper Lig'in en çok gol atan takımı Fenerbahçe olmasına rağmen, Sarı-Lacivertliler bu sezon derbilerde suskun kaldı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzon'a deplasmanda 2-0 yenildi. Kanarya, dün gece de Galatasaray'a 3-0 kaybedip gol yollarında sessiz kaldı.



            ALTAY'A PROTESTO FERDİ'YE ALKIŞ
            Derbi maçta sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, taraftarların hedefindeydi. Skor 2-0 olduktan sonra Fenerbahçe taraftarları, Altay Bayındır'ı protesto etti. Derbide kalesinde 3 gol gören Altay'ın protestolar sonrasında moralinin bir hayali bozuk olduğu görüldü. Karşılaşma sonunda ise tribünlerin büyük bir bölümü mücadelesinden dolayı Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı.



                KOÇ: 4 PUANLIK FARK NE Kİ!
                Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Eski günlere dönmek bizim elimizde. 1-2 hafta içinde alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir" dedi. Altay ile ilgili yorum yapmayan Koç, "Hocamıza güveniyorum. Şampiyon olacağız. Bizim için yazılan oyuncuların da çoğu ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Bir suçlu varsa o da benim
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