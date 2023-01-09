



2-0'DA İŞLER BİZİM İÇİN ZORLAŞTI

Ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı. Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Galatasaray sakin kalan taraftı.