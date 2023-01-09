Arjantinli golcü Sergio Agüero geri döndü! Barcelona ile sahaya çıkacak

SERGIO AGUERO: 15 GÜN İÇİNDE MAÇA ÇIKACAĞIM

Futbola dönmesiyle ilgili Agüero, "Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, kulübüm için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanya'da Barcelona'dan takım arkadaşlarımla bir maça çıkacağım." ifadelerini kullandı.