Sacha Boey'i göklere çıkardılar! Hollanda basınından Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi müthiş bir futbol ve görkemli bir skorla 3-0 mağlup eden Galatasaray'da yıldız futbolcular transferle anılmaya başladı. Sezon başından bu yana muhteşem bir performans çizen ve devlerin gündemine gelen Sacha Boey, Hollanda basınında göklere çıkarıldı. 22 yaşındaki Fransız futbolcu için övgü dolu sözler sarf edilirken, önünün çok açık olduğu kaydedildi. Galatasaray yönetiminin ise devre arası transfer planlaması merak edilmeye başlandı...
SADECE 1 MİLYON EURO'YA GELDİ
2021-2022 sezonu başında Fransız ekibi Rennes'den sadece 1 milyon Euro'ya transfer edildiğinde, "Kesin bir pürüz çıkacak" yorumları yaptıran Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla herkesi yanılttı... Geçtiğimiz yıl, çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi 3. Tur ilk maçında St. Johnstone ağlarını sarsan Fransız futbolcu, temposuyla olumlu sinyaller vermişti fakat sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar camiada hayal kırıklığı yaşatmıştı. Fatih Terim ile başlayıp Domenec Torrent ile biten sezon boyunca 19 karşılaşmada forma giyen Boey, tam 24 karşılaşmayı ise sakatlıklar yaşadığı için kaçırmıştı.
AYRILMAK İSTİYORDU, KADRO DIŞIYDI...
Sezon başında yönetime ayrılmak istediğini bildiren genç futbolcu, takım Avusturya kampına giderken Florya'da kalarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bu dönemde 3 özel hoca tutan Boey, fiziksel açıdan arkadaşlarının önüne bile geçmeyi başardı. Fransız futbolcu, sezon başında ülkesinden 1.5 milyon Euro'luk teklif getiren Boey'a, "3 milyon Euro'dan aşağı gidemezsin" cevabı verildi.