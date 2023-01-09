Sacha Boey'i göklere çıkardılar! Hollanda basınından Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler

İLK MAÇINDA ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Ligdeki Antalyaspor deplasmanında yaptığı hatalar ile taraftarların sosyal medyada eleştirilerine maruz kalan Boey, daha sonra toparlanma sürecine girdi. Galatasaray yabancı kontenjanında yer açmak için Omar Elabdelloui ile yolları ayırınca Sacha Boey takımda kalmayı garantiledi...

SAKATLIK YAŞAMADI 2 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'ın sezonun ilk 10 haftalık bölümündeki maçların tümüne ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Alanyaspor karşılaşmasında ise çok tartışılan bir kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti. Boey, bir sonraki hafta Karagümrük maçını kırmızı kart cezası nedeniyle kaçırdı. Fransız oyuncu, 4 sarı kart gördüğü için de Ankaragücü mücadelesinde yer almadı. Geçen sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, bu sezon ise şu ana kadar sorun yaşamadı.