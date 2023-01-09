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    • Spor
    • 09.01.2023 19:23
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    • 09.01.2023 19:23
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    Sacha Boey'i göklere çıkardılar! Hollanda basınından Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0'lık skorla devirerek puan farkını açtı ve liderlik koltuğunu korudu. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken Sacha Boey'i Hollanda basını yere göğe sığdıramadı.

    Muhammed Güneroğlu
    Özel | Hollanda basınından yıldız isme büyük övgü

    Süper Lig'de Fenerbahçe'yi müthiş bir futbol ve görkemli bir skorla 3-0 mağlup eden Galatasaray'da yıldız futbolcular transferle anılmaya başladı. Sezon başından bu yana muhteşem bir performans çizen ve devlerin gündemine gelen Sacha Boey, Hollanda basınında göklere çıkarıldı. 22 yaşındaki Fransız futbolcu için övgü dolu sözler sarf edilirken, önünün çok açık olduğu kaydedildi. Galatasaray yönetiminin ise devre arası transfer planlaması merak edilmeye başlandı...

    SADECE 1 MİLYON EURO'YA GELDİ
    2021-2022 sezonu başında Fransız ekibi Rennes'den sadece 1 milyon Euro'ya transfer edildiğinde, "Kesin bir pürüz çıkacak" yorumları yaptıran Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla herkesi yanılttı... Geçtiğimiz yıl, çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi 3. Tur ilk maçında St. Johnstone ağlarını sarsan Fransız futbolcu, temposuyla olumlu sinyaller vermişti fakat sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar camiada hayal kırıklığı yaşatmıştı. Fatih Terim ile başlayıp Domenec Torrent ile biten sezon boyunca 19 karşılaşmada forma giyen Boey, tam 24 karşılaşmayı ise sakatlıklar yaşadığı için kaçırmıştı.

    AYRILMAK İSTİYORDU, KADRO DIŞIYDI...
    Sezon başında yönetime ayrılmak istediğini bildiren genç futbolcu, takım Avusturya kampına giderken Florya'da kalarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bu dönemde 3 özel hoca tutan Boey, fiziksel açıdan arkadaşlarının önüne bile geçmeyi başardı. Fransız futbolcu, sezon başında ülkesinden 1.5 milyon Euro'luk teklif getiren Boey'a, "3 milyon Euro'dan aşağı gidemezsin" cevabı verildi.

        YERİNE LEO DUBOİS TRANSFER EDİLDİ
        Sacha Boey'un ayrılmak istemesi nedeniyle güvenilir bir ismi sağ beke monte etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Lyon'dan Fransa Milli Takımı'nı birçok kez terletmiş Leo Dubois'yı 2.5 milyon Euro ödeyerek kadroya katmıştı. Planlamalarda yer almayan Sacha Boey'un talihi ise lig başlamadan değişti...

        İKİ OYUNCU SAKATLANDI, FORMAYI KAPTI
        Galatasaray'da sezon başı planlamasında Leo Dubois ve Omar Elabdelloui, sağ bek rotasyonunu oluşturacaktı. Ancak iki futbolcu da aynı hafta sakatlık yaşayınca Sarı-Kırmızılıların elinde tek alternatif Sacha Boey kaldı. 22 yaşındaki futbolcu ile özel bir görüşme yapan Okan Buruk, genç oyuncuyu ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında 11'e aldı.

        İLK MAÇINDA ÇOK ELEŞTİRİLDİ
        Ligdeki Antalyaspor deplasmanında yaptığı hatalar ile taraftarların sosyal medyada eleştirilerine maruz kalan Boey, daha sonra toparlanma sürecine girdi. Galatasaray yabancı kontenjanında yer açmak için Omar Elabdelloui ile yolları ayırınca Sacha Boey takımda kalmayı garantiledi...

        SAKATLIK YAŞAMADI 2 MAÇ KAÇIRDI
        Galatasaray'ın sezonun ilk 10 haftalık bölümündeki maçların tümüne ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Alanyaspor karşılaşmasında ise çok tartışılan bir kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti. Boey, bir sonraki hafta Karagümrük maçını kırmızı kart cezası nedeniyle kaçırdı. Fransız oyuncu, 4 sarı kart gördüğü için de Ankaragücü mücadelesinde yer almadı. Geçen sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, bu sezon ise şu ana kadar sorun yaşamadı.

        LİVERPOOL VE CRYSTAL PALACE İLE ANILIYOR
        Sacha Boey, sezon boyunca maçlara öyle bir etki etti ki İngiliz devi Liverpool'un bile radarına takıldı. 22 yaşında olması nedeniyle Avrupalı kulüplerin iştahını kabartan Boey, dış basının da gündemine geldi. Crystal Palace'ın 16 milyon Euro teklif hazırladığı iddia edilen Boey için müthiş yorumlar yapıldı.

        SİVASSPOR MAÇI İNCELENDİ
        Hollanda basınından Target Scouting'in yayınladığı haberde Sacha Boey, Galatasaray'ın 29 Aralık 2022'de yaptığı Sivasspor maçında mercek altına alındı. Fransız futbolcu, 2-1 kazanılan maçta Mertens'e bir asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı.

            SAĞ KANADI KORİDORA ÇEVİRDİ
            Fransız futbolcunun Sivasspor maçındaki futbolundan övgüyle bahsedildi. Sağ kanadı çok etkili kullandığı belirtilen Boey için şu ifadeler kullanıldı: "Sürekli hücuma katılan Sacha, topla defalarca kez hücumda buluştu. Arkadan gelerek Mertens'e harika bir asist yaptı. 1-0'dan sonra takım olarak geriye çekilince Boey yaklaşık 50 dakika savunmadan çıkmadı. Teknik açıdan bakıldığında Sacha Boey, sağ ayağını çok etkili kullanıyor. Sol ayağını kullanmak zorunda kaldığında da topla yaptığı hareketlerde kalitesini gösterdi."

            ZEKİ VE DOĞRU KARARI VERİYOR
            Sacha Boey'un genellikle topu kontrol ederek oynadığı belirtilirken, "Gerektiğinde tek pas da yapıyor. Bireysel yaratıcılık açısından en önemli özelliği, top kontrolündeyken ceza sahasına ilerleyebiliyor, üçüncü bölgeye ulaşabiliyor ve ortayı arayabiliyor" ifadeleri kullanıldı. Zeka ve karar verme konusunda da övülen Boey, "Pas vermede, toplu ve topsuz oyunlarda başarılı bir görüntü çiziyor. Karar verme konusunda zeki bir oyuncu" ifadeleri kullanıldı.

            FİZİK OLARAK ÇOK İLGİNÇ BİRİ
            Yapılan değerlendirmede, "Fiziksel olarak çok ilginç bir oyuncu. Hem yer değiştirme açısından hem de eylemlerini gerçekleştirme açısından çok hızlı. Dahası, top kaybına tepki verme kapasitesi de gösteriyor. 1.78 boyunda olmasına rağmen çabukluğu onu kariyeri boyunca çok değerli kılabilecek bir şey. Rekabetçi tavrı kusursuz. Oyunun çeşitli anlarında, hücum ve savunma geçişlerinde kararlılık gösteriyor. Ayrıca oyunda asla saklanmıyor" yorumu yapıldı.

            AJAX VE BENFİCA'YA UYGUN
            Boey için şu ifadelere yer verildi: "Sacha Boey her yere gidebilme potansiyeline sahip bir oyuncu. Benfica veya Ajax gibi takımlar için düşünülebilir. Şampiyonluğa oynayan ve hücum futbolu oynamak isteyen takımlar her oyuncunun bireyselliğinden yararlanır. Bu durumda oyuncunun iyi bir takıma ihtiyacı var, tersi değil."

            Sacha Boey'un güncel piyasa değeri Galatasaray'a geldiğinde 4 milyon Euro olarak gösteriliyordu, şimdi ise 6.5 milyon Euro deniliyor. Galatasaray yönetimi ise 15 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmüyor.

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            Haberler Spor Sacha Boey'i göklere çıkardılar! Hollanda basınından Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler
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