Trabzonspor avantajı kullanmak istiyor: Bu fırsat kaçmaz

YUSUF ERDOĞAN BAVULU TOPLADI

Teknik ekibin gözden çıkardığı Yusuf Erdoğan, devre arasında Trabzonspor'dan ayrılıyor. Eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olacak Yusuf'un 12 Ocak'ta resmi imzayı atması bekleniyor.



Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere... Teknik ekibin gözden çıkardığı taraftarların da çok eleştirdiği 30 yaşındaki Yusuf Erdoğan'ın eski kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yusuf'un ara transferin başlangıç tarihi olan 12 Ocak'ta takımdan ayrılıp, Kasımpaşa ile sözleşme imzalaması bekleniyor.