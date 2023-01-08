Trabzonspor avantajı kullanmak istiyor: Bu fırsat kaçmaz

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u büyük avantaj bekliyor. Giresunspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Bordo-Mavililer bu haftanın kazananı olmakta kararlı. 29 puanla 5. sırada yer alan Fırtına, üzerinde bulunan 4 takımın birbirleriyle oynayacağı haftadan 3 puanla ayrılıp hem sıradaki yerini değiştirmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile Başakşehir FK-Adana Demirspor karşılaşmalarında alınacak sonuçların kendilerine yarayacağını düşünen Bordo-Mavililer, burada takımların yaşayacağı kayıplarla şampiyonluk iddiasını yeniden güçlendirmek istiyor.
ÇIKIŞI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Giresunspor galibiyetiyle moral bulan ve Fatih Karagümrük yenilgisini telafi eden Bordo-Mavililer, yarın Alanyaspor deplasmanında sahne alacak. Fırtına, kazanıp hem haftayı karlı kapatmak hem de galibiyet serisini iki maça çıkarmak istiyor.