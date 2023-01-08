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    Trabzonspor avantajı kullanmak istiyor: Bu fırsat kaçmaz

    Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile Başakşehir- A.Demir maçlarının oynanacağı haftada kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte 8 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesinden derlediğimiz Trabzonspor haberleri.

    Trabzonspor avantajı kullanmak istiyor

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u büyük avantaj bekliyor. Giresunspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Bordo-Mavililer bu haftanın kazananı olmakta kararlı. 29 puanla 5. sırada yer alan Fırtına, üzerinde bulunan 4 takımın birbirleriyle oynayacağı haftadan 3 puanla ayrılıp hem sıradaki yerini değiştirmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile Başakşehir FK-Adana Demirspor karşılaşmalarında alınacak sonuçların kendilerine yarayacağını düşünen Bordo-Mavililer, burada takımların yaşayacağı kayıplarla şampiyonluk iddiasını yeniden güçlendirmek istiyor.

    ÇIKIŞI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR
    Giresunspor galibiyetiyle moral bulan ve Fatih Karagümrük yenilgisini telafi eden Bordo-Mavililer, yarın Alanyaspor deplasmanında sahne alacak. Fırtına, kazanıp hem haftayı karlı kapatmak hem de galibiyet serisini iki maça çıkarmak istiyor.


        İLK TRANSFER PERES
        Lisansı aktif edilecek Bruno Peres, Başakşehir maçına 11'de başlayacak. Sambacı sağ bekin takıma yeni transfer etkisi yaratması bekleniyor
        Geçen sezon aşil tendonu kopan Bruno Peres'in lisansı iptal edilmiş ve yerine Larsen transfer edilmişti. Larsen'den istediği katkıyı alamayan Abdullah Avcı, yönetimden Peres'in lisansının aktif edilmesini istemişti. Ara transfer döneminde takıma katılacak Peres'in, Başakşehir maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Takımda yeni tranfer etkisi yaratması beklenen oyuncu 262 gün sonra ilk maçına çıkacak.

        YUSUF ERDOĞAN BAVULU TOPLADI
        Teknik ekibin gözden çıkardığı Yusuf Erdoğan, devre arasında Trabzonspor'dan ayrılıyor. Eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olacak Yusuf'un 12 Ocak'ta resmi imzayı atması bekleniyor.

        Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere... Teknik ekibin gözden çıkardığı taraftarların da çok eleştirdiği 30 yaşındaki Yusuf Erdoğan'ın eski kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yusuf'un ara transferin başlangıç tarihi olan 12 Ocak'ta takımdan ayrılıp, Kasımpaşa ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor avantajı kullanmak istiyor: Bu fırsat kaçmaz
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