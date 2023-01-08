Hatay’da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. 3'te Fernando'nun şutunu Erce kurtardı. 15'te Lobjanidze vurdu, Alperen çeldi. 16'da El Kaabi'nin vuruşunu yine Alperen çıkardı. Hatay'ın genç santrforu Bertuğ 51 ve 56'da gole yaklaştı ama olmadı. 58'de El Kaabi auta yolladı. 65'te Fernando'nun sert vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti. 70'te Gökdeniz'in şutu auta gitti.

HEYECAN 3 MAÇLA DEVAM EDECEK

Süper Lig'in 18. haftasında derbi dışında bugün 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Karagümrük-Konya'yı ağırlayacak. 16.00'da ise Giresunspor-Ümraniye ve Ankaragücü-Kayseri maçları oynanacak.

F.BAHÇE BEKO DAÇKA'YI YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında F.Bahçe Beko evinde Darüşşafaka'yı 95-82 yenerek 12. galibiyetini aldı. Bursa, deplasmanda Tofaş'ı 83- 82, Bahçeşehir ise Beşiktaş'ı 71-67 ile devirdi.

EXPOSPORT 2023 EYLÜL'DE İZMİR'DE

EXPO Sport Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Murat Diyadin, Eylül ayında İzmir'de düzenlenecek ExpoSport 2023 hakkında, "Türkiye'de daha önce böyle bir fuar yapılmadı" diye konuştu.

DESCHAMPS'LA YOLA DEVAM

Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Deschamps 2018 Dünya Kupası'nı kazanırken 2022'de final oynamayı başarmıştı.

JUVENTUS 86'DA 3 PUANI KAPTI

İtalya Serie A'da Juventus evinde Udinese'yi 86. dakikada Danilo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, puanını 37'ye yükseltti. 41 puanlı lig lideri Napoli ise bugün saat 20.00'de Sampdoria'ya konuk olacak.