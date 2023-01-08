Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 22. dakikada Valentin Eysseric'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mortadha Ben Ouannes'in gole yaklaştı. Tunuslu, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ouannes'in vuruşunda meşin yuvarlak Mert'te kaldı.
AÇILIŞI TOSUN PAŞA YAPTI
28. dakikada ceza alanı dışından Salih Uçan'ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun topu kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0.
WOUT WEGHORST AFFETMEDİ
45+6'DA Redmond'un ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst'un ceza sahası içinde soldan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
KASIMPAŞA'NIN ÇABASI YETMEDİ
69'da Fall'ın sağdan yaptığı ortada, Ahmet Engin topa kafayı vurarak farkı teke düşürdü: 2-1. 89'da Graovac'ın kafa vuruşunu, Mert Günok çizgiden çıkarttı. Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.
İLK YARILARIN KRALI BEŞİKTAŞ
Dün gece Beşiktaş ilk yarıda Kasımpaşa kalesine 2 gol bıraktı. Siyah- Beyazlılar, bu sezon maçların ilk yarılarında attığı gol sayısını 21'e çıkardı. Beşiktaş, ligin ilk yarılarında en çok gol atan takımı oldu.
BİTİRİM İKİLİ İŞ BAŞINDA
Şenol Güneş iki santrfor da 5 maçta 4'er kez fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş golcüleriyle kanatlanıyor... Siyah-Beyazlıların iki santrforu dün başroldeydi. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla 11'e yerleşen Cenk Tosun, 12. haftadaki Ümraniye maçında 2 gol, 1 asistle oynadı. 13. haftada G.Saray derbisinde de fileleri sarsan Cenk, Türkiye Kupası'ndaki Şanlıurfa maçında da 2 gol, 1 asist yaptı. Tosun Paşa, 28. dakikada Salih Uçan'ın nefis pasını değerlendirerek bu sezon ligdeki 5. golünü attı. 31 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park'ta 23. kez gol sevinci yaşadı. Cenk, Vodafone Park'ta 23 golü bulunan Cyle Larin'i yakalamış oldu.