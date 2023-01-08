Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti

PAŞA'YI MERT GÜNOK DURDURDU

Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin'den alan Mert Günok en iyi maçlarından birini oynadı. 22'de Ben Ouannes'in şutunu çıkaran Mert, 43'te ise Mamadou Fall'a geçit vermedi. Bu sezon ligdeki 5. maçını oynayan 33 yaşındaki eldiven, 89'da Graovac'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkarttı... Redmond bu sezon Süper Lig'de 2. asistini dün akşam yaptı.



2020'DEN BU YANA İLK KEZ YENDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Aralık 2020'den bu yana ilk kez Kasımpaşa'yı mağlup etti.