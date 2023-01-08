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    Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti

    Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti. İlk yarıda Mert kalesinde devleşti. Cenk Tosun 28'de Beşiktaş'ı öne geçirdi. 45+6'da Weghosrt farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa 69'da Ahmet Engin ile umutlandı. Kartal 3 puanı kaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kasımpaşa galibiyeti umutlarımızı yeşertti” diye konuştu.

    Paşa paşa 3 puan!

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 22. dakikada Valentin Eysseric'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mortadha Ben Ouannes'in gole yaklaştı. Tunuslu, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ouannes'in vuruşunda meşin yuvarlak Mert'te kaldı.

    AÇILIŞI TOSUN PAŞA YAPTI
    28. dakikada ceza alanı dışından Salih Uçan'ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun topu kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0.

    WOUT WEGHORST AFFETMEDİ
    45+6'DA Redmond'un ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst'un ceza sahası içinde soldan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.



    KASIMPAŞA'NIN ÇABASI YETMEDİ
    69'da Fall'ın sağdan yaptığı ortada, Ahmet Engin topa kafayı vurarak farkı teke düşürdü: 2-1. 89'da Graovac'ın kafa vuruşunu, Mert Günok çizgiden çıkarttı. Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.

    İLK YARILARIN KRALI BEŞİKTAŞ
    Dün gece Beşiktaş ilk yarıda Kasımpaşa kalesine 2 gol bıraktı. Siyah- Beyazlılar, bu sezon maçların ilk yarılarında attığı gol sayısını 21'e çıkardı. Beşiktaş, ligin ilk yarılarında en çok gol atan takımı oldu.


    BİTİRİM İKİLİ İŞ BAŞINDA
    Şenol Güneş iki santrfor da 5 maçta 4'er kez fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş golcüleriyle kanatlanıyor... Siyah-Beyazlıların iki santrforu dün başroldeydi. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla 11'e yerleşen Cenk Tosun, 12. haftadaki Ümraniye maçında 2 gol, 1 asistle oynadı. 13. haftada G.Saray derbisinde de fileleri sarsan Cenk, Türkiye Kupası'ndaki Şanlıurfa maçında da 2 gol, 1 asist yaptı. Tosun Paşa, 28. dakikada Salih Uçan'ın nefis pasını değerlendirerek bu sezon ligdeki 5. golünü attı. 31 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park'ta 23. kez gol sevinci yaşadı. Cenk, Vodafone Park'ta 23 golü bulunan Cyle Larin'i yakalamış oldu.

        UÇAN HOLLANDALI 8 YAPTI
        Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Wout Weghorst, Beşiktaş'a katkı sağlamaya devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor, dün 45+6'da sahneye çıkarak bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü attı. Tecrübeli golcünün bu sezon ligde 4 de asisti bulunuyor. Weghorst, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Şanlıurfa'nın da ağlarını 1 kez sarsmıştı. Cenk maç sonu, "Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz. Kazanmaya devam edeceğiz. Weghorst ile iyi bir uyum yakaladık" diye konuştu. Weghorst da, "İlk devredeki puan kayıplarımızı telafi etmek için uğraşıyoruz. 3 puanları toplamalıyız" yorumunu yaptı.

        KARTAL'A ÇİFTE MÜJDE
        Beşİktaş'ta cezalı olan Valentin Rosier, sakatlığı bulunan Josef de Souza ve Kerem Atakan Kesgin, Kasımpaşa maçında oynamadı. Şenol Güneş, Josef ve Kerem Atakan'ın Konyaspor maçında forma giyebileceğini açıkladı.

        PAŞA'YI MERT GÜNOK DURDURDU
        Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin'den alan Mert Günok en iyi maçlarından birini oynadı. 22'de Ben Ouannes'in şutunu çıkaran Mert, 43'te ise Mamadou Fall'a geçit vermedi. Bu sezon ligdeki 5. maçını oynayan 33 yaşındaki eldiven, 89'da Graovac'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkarttı... Redmond bu sezon Süper Lig'de 2. asistini dün akşam yaptı.


        2020'DEN BU YANA İLK KEZ YENDİ
        Beşiktaş, Süper Lig'de Aralık 2020'den bu yana ilk kez Kasımpaşa'yı mağlup etti.


        UMUTLARIMIZ YEŞERDİ
        Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, sahalarında oynadıkları Kasımpaşa maçındaki performanslarından memnun olduğunu dile getirdi. Taraftarlarla takımın bütünleştiğini ifade eden Güneş, "Kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı. Kazanmamız gereken bir mücadeleyi 3 puan ile bitirdik. Bunun için mutluyuz. Oyuncularımın genel olarak performansından memnunum. Sonraki hafta, takıma dönecek oyuncularımız da olacak. Gelecek adına bu galibiyet umutları yeşertti. Galip gelmek önemliydi. Konyaspor deplasmanında da kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

        GÜNEŞ'TEN İLK11'DE 2 ROTASYON
        Kartal'da Adana Demir maçına göre 2 değişiklik yaşandı. Kasımpaşa maçında Rosier'in yerine Tayfur, Josef'in yerine Redmond 11'de oynadı.

            'OZAN TUFAN'I' İSTEMİYORUZ
            Beşiktaş taraftarları, Dolmabahçe'de oynanan Kasımpaşa maçının öncesinde Ozan Tufan ile ilgili protestoda bulundu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" diyerek İngiliz ekibi Hull City'de oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a transferini veto etti.

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            Haberler Spor Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti
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