Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ SONUCU 📺 FB - GS derbi maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!

Fenerbahçe ile Galatasaray 22/23 Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.