Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ SONUCU 📺 FB - GS derbi maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.