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    • Spor
    • 08.01.2023 21:15
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    • 08.01.2023 21:18
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    Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ SONUCU 📺 FB - GS derbi maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!

    Futbolseverler, Kadıköy'de oynanacak dev maç için geri sayıma başlamıştı ve beklenen gün geldi, çattı. Bu akşam Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbi için nefesler tutuldu ve her iki takımda liderlik yarışına girdi. Peki, FB - GS derbi maçı kaç kaç bitti?

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ SONUCU 📺

    Fenerbahçe ile Galatasaray 22/23 Süper Lig 18. hafta maçında karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

    MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

    9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

    17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

        28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

        32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

        36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

        37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

        45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

            Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, King, Batshuayi

            Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliviera, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
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            Haberler Spor Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ SONUCU 📺 FB - GS derbi maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!
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