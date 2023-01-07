Okan Buruk'un Fenerbahçe'yi imha planı hazır!





GEREKSİZ RİSK ALMAYIN!

Ancak santrforda Barış Alper Yılmaz olmasa bile bu oyuncuyu yine kanatta oynatacak. Bu durumda forvet hattı Kerem-Barış ve Gomis'den oluşacak. Gomis'in yerine az da olsa Icardi'nin forma giyme ihtimali de bulunuyor. Bu arada Okan Buruk, Fenerbahçe'nin maça baskı ile başlayacağını da hesap ederek savunma oyuncularından gereksiz risklerden kaçınmalarını da istedi.

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