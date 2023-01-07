İngiliz basınından bomba iddia! Aslan Mosquera için harekete geçti





EFES ASVEL'İ MICIC'LE GEÇTİ

THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Asvel'i 78-72 yendi. Efes İlk çeyreği 19-17, devreyi de 36-29 geride kapattı. Efes, 2. yarıda Micic'le sayılar bulsa da son 10 dakikaya 58-52 geride girdi. Son çeyrekte iyi savunma yapan Anadolu Efes maçta 69-68 öne geçti. Kalan bölümde de Micic'le skor bulan Efes maçı 78-72 kazandı. Micic 22 sayı ile oynadı.



ÖMÜR GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'un oynadığı son üç maçta da takımın en iyisi isimleri arasında yer alan Abdülkadir Ömür, maçın ardından soyunma odasında Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından özel olarak tebrik edildi. Avcı, Giresun önünde iyi bir futbol ortaya koyan Ömür'e "Dünya Kupası sonrası bambaşka oynuyorsun. Performansını artırarak devam etmeni istiyorum " dedi.



G.SARAY-TRABZON 5 ŞUBAT PAZAR

Süper Lig'de 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. haftaların maç programı açıklandı. Programa göre 23. haftadaki Galatasaray- Trabzonspor derbisi 5 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'de 19. haftada oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçı 14 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Ertelenen Beşiktaş -Antalyaspor maçı da 14 Şubat Salı günü 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.



AKYAZI'DA BAMBAŞKA

Giresun maçından 3-0 galip ayrılarak sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkartan Trabzonspor, bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan 3.takım konumunda yer aldı. Trabzonspor iç sahada 9 maç oynayan Fenerbahçe (22) ve Başakşehir'den (19) sonra evinde 8 maçta 18 puan topladı. İç sahada rakiplerinden 1 maç eksiği bulunan Bordo- Mavililer, ligin geri kalan bölümünde bu tablonun en üstünde olmayı arzuluyor.



KUPADA PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak maçların programı şöyle:

17 OCAK SALI:

14.30 Sivas-Karacabey

17.30 Antalya- Kayseri

20.30 Alanya-Galatasaray



18 OCAK ÇARŞAMBA:

14.30 K.Gümrük- B.Şehir

17.45 A.Gücü-Beşiktaş

20.00 Ümraniye-Trabzon



19 OCAK PERŞEMBE:

17.30 Gaziantep FK- Konya

20.00 Fenerbahçe-Ç.Rize



İLK GOLÜ ATAN TAKIM KAZANIYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.



SON DAKİKADA JOSEF ŞOKU

Kasımpaşa maçı öncesi son idmanını yapan Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Josef'in yerine orta alanda Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.



YUSUF DEMİR'LE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Okan Buruk'un bir türlü bekleneni veremeyen genç oyuncu Yusuf Demir'le dünkü idmanda baş başa görüştüğü öğrenildi. Buruk'un genç oyuncudan bir an önce form tutmasını istediği ve hataları konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi



CİMBOM TEK ATIYOR!

Galatasaray, Avrupa'nın en önemli ligleri arasında en çok tek farklı galibiyet alıp lider durumda bulunan takım oldu. Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de kazandığı 11 maçın 9'unu tek farkla kazandı.



Hatayspor Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile Antalyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da start alacak.



DAİLEY BLİND BAYERN'DE

Bayern Münih flaş bir transfer yaptı. Alman devi, Ajax'tan ayrılan Hollandalı sol bek Dailey Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Blind milli formayla 99 maça çıkıp 3 gol attı.



M.UNİTED KALEYE BUTLAND'I ALDI

Premıer Lig ekiplerinden Manchester United takviye yaptı. Şeytanlar, C.Palace'ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



CHELSEA THURAM'I İSTİYOR

Fransız basını Chelsea'nin Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fransız forvet Murcus Thuram'ı ocak ayı içirisinde kadrosuna katacağını iddia etti.



EMRE KESİK'LE YOLLAR AYRILDI

Göztepe, sezon başında Hertha Berlin'den kiralık olarak transfer edilen Mesut Emre Kesik ile yollarının ayrıldığını duyurdu. İzmir ekibiyle 7 maça çıkan genç oyuncu skor üretemedi.



MESTAN'DAN BÜYÜK JEST

Bursaspor'un eski başkanı Mesut Mestan 5 milyon 533 bin 780 TL'lik alacağını Yeşil-Beyazlı kulübe bağışladı. Kulüpten yapılan açıklamada Mesut Mestan'a teşekkür edildi.



CEFERİN SEÇİME TEK ADAY GİRECEK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi. Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan mevcut UEFA başkanı Aleksandr Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.



MİSLAV ORSİC SOUTHAMTON'DA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2025'e kadar sözleşme imzalandı. Southampton, Hırvat oyuncu için 6 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödedi. Orsic bu sezon 27 maçta 13 gol ve 8 asist üretti.



KANDEMİR'İN YENİ ROTASI KOSOVA

Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Beşiktaş'tan ayrılan Ahmet Kandemir'in getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Onun liderliğinde, kulüp tarihinin en önemli kupalarından birini, 2013'te Prizren'de düzenlenen Kosova Kupası'nı kazandık" hatırlatılması yapıldı.



AZUİBUKE YENİDEN ÇAYKUR RİZE'DE

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başakşehir'den eski oyuncusu Okechukwu Azuibuke'yi kadrosuna kattı. Açıklamada, "Kulübümüz Azubuike transferi için Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. Transfer sezonunun açılmasıyla resmi işlemlerin tamamlanacağı da açıklamada yer aldı.

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