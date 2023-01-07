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    İngiliz basınından bomba iddia! Aslan Mosquera için harekete geçti

    Ross’un sakatlığı sonrası stoper arayışına giren Galatasaray’ın Wolverhampton forması giyen 21 yaşındaki stoper Yerson Mosquera’yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aslan’dan Mosquera atağı

    Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte teknik patron Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takviyelerin yapılması bekleniyor. Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. talkSPORT'tan Maurico Andres Luna Aroztegui'nin haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor. Haberde Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi. Mosquera'nın İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı ve 309 dakika sahada kaldı.



    SOLDAN AZİZ BEHİCH GELİYOR!
    Galatasaray savunmanın solu için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı kurmaylar sezon başında Dundee United'a transfer olan Aziz Behich'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu sezon sol kanattan beklenen verimi alamayan Galatasaray hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle bu oyuncuyu tercih etmiş durumda. Galatasaray'ın sezon başında Aziz Behich'i bedelsiz transfer edip 2024'e kadar kontrat imzalayan Dundee United'a 400 bin Euro bonservis teklif edip, bu transferi imzaya dökmeye çalıştığı ifade ediliyor. Ülkemizde Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda da oynayan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

    KATAR'DA BOY GÖSTERDİ
    Ülkemizde daha önce Bursaspor formasını giyen ve TC vatandaşlığı bulunan Aziz Behich, 2022 Dünya Kupası'nda Avustralya adına ter döktü. Tecrübeli futbolcu yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.



    TORREIRA İDMANA KATILDI
    Yarınki derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dün akşam yapılan idmana Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da katıldı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan yıldız oyuncu sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi.



        GOMİS BİR İLKİN PEŞİNDE!
        Galatasaray'ın tecrübeli Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı henüz gol atmış değil. 37 yaşındaki Gomis, ister ilk 11'de isterse de sonradan oyuna girip yarınki derbide Fenerbahçe'ye karşı ilk gol sevincini yaşamak istiyor. Başarılı golcü, bu sezonki performansını bu şekilde taçlandırmayı planlıyor.



        BEKLENEN OLDU: DERBİ MELER'İN
        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. MHK beklendiği gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler'e verdi. Meler son olarak Trabzonspor- Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı.



        BEŞİKTAŞ EVİNDE PAŞA'YI AĞILIYOR
        Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, 18. hafta maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da start alacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Siyah- Beyazlı takımda bu maç öncesinde uzun süreli sakatlığı bulunan Ghezzal'ın dışında Josef, Montero, Kerem ve kart cezalısı Rosier forma giyemeyecek.



            RIDVAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
            Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Beşiktaş'ın antrenmanında sürpriz bir isim vardı. Sezon başında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz eski takımını ziyaret etti. Antrenmanı takip eden Rıdvan, çalışma sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş ve eski takım arkadaşları ile hasret giderdi.



            KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
            Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 57 maçta Sarı-Lacivertli futbolcular 22, Sarı-Kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Belhanda 2'şer, Ndiaye, Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Baros, Kader Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Lugano 3, Volkan Demirel ile Alves 2'şer, Hasan Ali, Jailson, Soldado, Nani, Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega, Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

            SON DERBİDE 7 SARI KART
            İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan derbide 7 sarı kart çıktı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 üstün tamamlamıştı.



            DERBİNİN KADERİ ONLARIN ELİNDE
            Yarınki derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Altay Bayındır, ligde geride kalan 16 maçın tamamında forma giyerken 17 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Altay''ın kaleyi koruduğu 5 Galatasaray derbisinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Muslera ise 15 maçta 12 gole engel olamadı. Muslera, daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



                EFES ASVEL'İ MICIC'LE GEÇTİ
                THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Asvel'i 78-72 yendi. Efes İlk çeyreği 19-17, devreyi de 36-29 geride kapattı. Efes, 2. yarıda Micic'le sayılar bulsa da son 10 dakikaya 58-52 geride girdi. Son çeyrekte iyi savunma yapan Anadolu Efes maçta 69-68 öne geçti. Kalan bölümde de Micic'le skor bulan Efes maçı 78-72 kazandı. Micic 22 sayı ile oynadı.

                ÖMÜR GERİ DÖNDÜ
                Trabzonspor'un oynadığı son üç maçta da takımın en iyisi isimleri arasında yer alan Abdülkadir Ömür, maçın ardından soyunma odasında Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından özel olarak tebrik edildi. Avcı, Giresun önünde iyi bir futbol ortaya koyan Ömür'e "Dünya Kupası sonrası bambaşka oynuyorsun. Performansını artırarak devam etmeni istiyorum " dedi.

                G.SARAY-TRABZON 5 ŞUBAT PAZAR
                Süper Lig'de 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. haftaların maç programı açıklandı. Programa göre 23. haftadaki Galatasaray- Trabzonspor derbisi 5 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'de 19. haftada oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçı 14 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Ertelenen Beşiktaş -Antalyaspor maçı da 14 Şubat Salı günü 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

                AKYAZI'DA BAMBAŞKA
                Giresun maçından 3-0 galip ayrılarak sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkartan Trabzonspor, bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan 3.takım konumunda yer aldı. Trabzonspor iç sahada 9 maç oynayan Fenerbahçe (22) ve Başakşehir'den (19) sonra evinde 8 maçta 18 puan topladı. İç sahada rakiplerinden 1 maç eksiği bulunan Bordo- Mavililer, ligin geri kalan bölümünde bu tablonun en üstünde olmayı arzuluyor.

                KUPADA PROGRAM AÇIKLANDI
                Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak maçların programı şöyle:
                17 OCAK SALI:
                14.30 Sivas-Karacabey
                17.30 Antalya- Kayseri
                20.30 Alanya-Galatasaray

                18 OCAK ÇARŞAMBA:
                14.30 K.Gümrük- B.Şehir
                17.45 A.Gücü-Beşiktaş
                20.00 Ümraniye-Trabzon

                19 OCAK PERŞEMBE:
                17.30 Gaziantep FK- Konya
                20.00 Fenerbahçe-Ç.Rize

                İLK GOLÜ ATAN TAKIM KAZANIYOR
                Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

                SON DAKİKADA JOSEF ŞOKU
                Kasımpaşa maçı öncesi son idmanını yapan Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Josef'in yerine orta alanda Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

                YUSUF DEMİR'LE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI
                Okan Buruk'un bir türlü bekleneni veremeyen genç oyuncu Yusuf Demir'le dünkü idmanda baş başa görüştüğü öğrenildi. Buruk'un genç oyuncudan bir an önce form tutmasını istediği ve hataları konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi

                CİMBOM TEK ATIYOR!
                Galatasaray, Avrupa'nın en önemli ligleri arasında en çok tek farklı galibiyet alıp lider durumda bulunan takım oldu. Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de kazandığı 11 maçın 9'unu tek farkla kazandı.

                Hatayspor Antalyaspor
                Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile Antalyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da start alacak.

                DAİLEY BLİND BAYERN'DE
                Bayern Münih flaş bir transfer yaptı. Alman devi, Ajax'tan ayrılan Hollandalı sol bek Dailey Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Blind milli formayla 99 maça çıkıp 3 gol attı.

                M.UNİTED KALEYE BUTLAND'I ALDI
                Premıer Lig ekiplerinden Manchester United takviye yaptı. Şeytanlar, C.Palace'ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

                CHELSEA THURAM'I İSTİYOR
                Fransız basını Chelsea'nin Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fransız forvet Murcus Thuram'ı ocak ayı içirisinde kadrosuna katacağını iddia etti.

                EMRE KESİK'LE YOLLAR AYRILDI
                Göztepe, sezon başında Hertha Berlin'den kiralık olarak transfer edilen Mesut Emre Kesik ile yollarının ayrıldığını duyurdu. İzmir ekibiyle 7 maça çıkan genç oyuncu skor üretemedi.

                MESTAN'DAN BÜYÜK JEST
                Bursaspor'un eski başkanı Mesut Mestan 5 milyon 533 bin 780 TL'lik alacağını Yeşil-Beyazlı kulübe bağışladı. Kulüpten yapılan açıklamada Mesut Mestan'a teşekkür edildi.

                CEFERİN SEÇİME TEK ADAY GİRECEK
                UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi. Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan mevcut UEFA başkanı Aleksandr Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.

                MİSLAV ORSİC SOUTHAMTON'DA
                İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2025'e kadar sözleşme imzalandı. Southampton, Hırvat oyuncu için 6 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödedi. Orsic bu sezon 27 maçta 13 gol ve 8 asist üretti.

                KANDEMİR'İN YENİ ROTASI KOSOVA
                Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Beşiktaş'tan ayrılan Ahmet Kandemir'in getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Onun liderliğinde, kulüp tarihinin en önemli kupalarından birini, 2013'te Prizren'de düzenlenen Kosova Kupası'nı kazandık" hatırlatılması yapıldı.

                AZUİBUKE YENİDEN ÇAYKUR RİZE'DE
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başakşehir'den eski oyuncusu Okechukwu Azuibuke'yi kadrosuna kattı. Açıklamada, "Kulübümüz Azubuike transferi için Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. Transfer sezonunun açılmasıyla resmi işlemlerin tamamlanacağı da açıklamada yer aldı.

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                Haberler Spor İngiliz basınından bomba iddia! Aslan Mosquera için harekete geçti
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