Hatay'da puanlar bölüşüldü! Hatayspor 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

16. dakikada Adekugbe'nin kafayla ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Savunmadan seken topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

34. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ köşeden ceza alanına ortasında kaleci Erce Kardeşler, topu elinden kaçırdı. Arka bölümde topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu sol köşeden Luiz Adriano bu kez içeri çevirmek istedi. Hatayspor savunmasının ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.