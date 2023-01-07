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    • Spor
    • 07.01.2023 16:57
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    • 07.01.2023 16:57
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    Beşiktaş'a Vitor Tormena transferinde rakip çıktı

    Süper Lig’in devleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız bir stoperle takviye etmek istiyor. Gündeme gelen Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’da forma giyen Vitor Tormena transferinde Kartal'a rakip çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tormena’da Kartal’a rakip çıktı!

    Transfer döneminin başlamasına artık sayılı günler kaldı. 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi Süper Lig'in devleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız bir stoperle takviye etmek istiyor.

    Gündeme gelen isim ise Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'da forma giyen Vitor Tormena. Brezilyalı yıldızı transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar'a bu transferde rakip çıktı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi ülkesinden isteyen bir kulüp var.

    Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Tormena, Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Vasco da Gama'nın da radarında. Yıldız oyuncunun iki kulüpten birine transferine kesin gözüyle bakılıyor.

    A Bola haberinde, Beşiktaş'ın bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çektiği vurgulandı ve acil stopere ihtiyaç duyduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de acil olarak yönetimden stoper istediği yazıldı.

        Piyasa değeri 4 milyon euro olan 26 yaşındaki Tormena bu sezon Braga formasıyla 21 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Tecrübeli savunmacı transfer söylentileri sonrasında takımında süre alamamaya başladı.

        Bu sezon ilk 13 hafta tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Tormena, 14. haftadaki Benfica maçında 15 dakika süre alabildi. 1 hafta sonra ise Santa Clara maçında kadroda olmasına rağmen oynatılmadı.

        2019 yılında Gil Vicente'den Braga'ya 1.2 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Portekiz Ligi'nde 94 maça çıkan Tormena'nın 2 gol ve 3 asisti var.

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