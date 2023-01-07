Beşiktaş'a Vitor Tormena transferinde rakip çıktı

Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Tormena, Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Vasco da Gama'nın da radarında. Yıldız oyuncunun iki kulüpten birine transferine kesin gözüyle bakılıyor.

A Bola haberinde, Beşiktaş'ın bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çektiği vurgulandı ve acil stopere ihtiyaç duyduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de acil olarak yönetimden stoper istediği yazıldı.