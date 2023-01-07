Beşiktaş'a Vitor Tormena transferinde rakip çıktı

Transfer döneminin başlamasına artık sayılı günler kaldı. 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi Süper Lig'in devleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız bir stoperle takviye etmek istiyor.
Gündeme gelen isim ise Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'da forma giyen Vitor Tormena. Brezilyalı yıldızı transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar'a bu transferde rakip çıktı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi ülkesinden isteyen bir kulüp var.
Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Tormena, Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Vasco da Gama'nın da radarında. Yıldız oyuncunun iki kulüpten birine transferine kesin gözüyle bakılıyor.
A Bola haberinde, Beşiktaş'ın bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çektiği vurgulandı ve acil stopere ihtiyaç duyduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de acil olarak yönetimden stoper istediği yazıldı.