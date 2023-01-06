Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresun'u 3-0’lık skorla geçti

Geçen hafta Karagümrük'e karşı ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, Giresunspor'u farklı devirdi: 3-0. 5. dakikada Bardhi'nin şutu az farkla auta gitti. 13. dakikada Kuwas'ın şutu, Hugo'ya çarpıp kornere çıktı. 18'de Bakasetas gole yaklaştı. 27'de Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti. 30. dakikada Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top ağlara gitti: 1-0. İlk yarı böyle bitti.
GOMEZ SONUNDA BAŞARDI!
67'de Maxi Gomez vurdu. Onurcan müthiş kurtardı. 1 dakika sonra Bakasetas'ın kullandığı kornerde Gomez'in kafa vuruşunda Onurcan yine kalesinde devleşti. Onurcan 2 müthiş kurtarış sonrası 69'da Maxi Gomez'e teslim oldu. Kale önünde topu önünde bulan Uruguaylı yıldız golcü farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 74'te Doğucan ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.
MAXI GOMEZ ALANYA'DA YOK
Trabzon'un Uruguaylı yıldız golcüsü Maxi Gomez, Giresunspor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı forvet önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Cezası nedeniyle Giresun maçında oynayamayan Bartra ise Alanya'da görev alabilecek.