Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresun'u 3-0’lık skorla geçti





FIRTINA KENDİNE GELDİ

BU sezon bir Süper Lig maçında yapılan en yüksek iki isabetli pas sayısına Trabzonspor ulaştı. Fırtına geçen haftaki Karagümrük maçında 634, dün akşam Giresun karşısında ise 668 pas yaptı. Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, "Çok iyi oynadık. Son maçın sıkıntısını attık. Visca bizim için çok önemli. Onun için üzgünüz" dedi.