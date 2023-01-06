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    Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresun'u 3-0’lık skorla geçti

    Geçen hafta Karagümrük'e karşı ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, Giresunspor'u farklı devirdi. Bordo-Mavililer’e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bajic (kk.), 69’da Maxi Gomez ve 74’te Doğucan Haspolat kaydetti.

    Karadeniz’de g’üç’lü fırtına

    Geçen hafta Karagümrük'e karşı ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, Giresunspor'u farklı devirdi: 3-0. 5. dakikada Bardhi'nin şutu az farkla auta gitti. 13. dakikada Kuwas'ın şutu, Hugo'ya çarpıp kornere çıktı. 18'de Bakasetas gole yaklaştı. 27'de Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti. 30. dakikada Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top ağlara gitti: 1-0. İlk yarı böyle bitti.



    GOMEZ SONUNDA BAŞARDI!
    67'de Maxi Gomez vurdu. Onurcan müthiş kurtardı. 1 dakika sonra Bakasetas'ın kullandığı kornerde Gomez'in kafa vuruşunda Onurcan yine kalesinde devleşti. Onurcan 2 müthiş kurtarış sonrası 69'da Maxi Gomez'e teslim oldu. Kale önünde topu önünde bulan Uruguaylı yıldız golcü farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 74'te Doğucan ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.



    MAXI GOMEZ ALANYA'DA YOK
    Trabzon'un Uruguaylı yıldız golcüsü Maxi Gomez, Giresunspor maçının ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı forvet önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Cezası nedeniyle Giresun maçında oynayamayan Bartra ise Alanya'da görev alabilecek.



        74'TE GİRDİ 75'TE GOL ATTI!
        Trabzon'un 22 yaşındaki orta sahası Doğucan 1 dakika içinde golle buluştu. Doğucan, "Mutluyum" dedi.



        FIRTINA KENDİNE GELDİ
        BU sezon bir Süper Lig maçında yapılan en yüksek iki isabetli pas sayısına Trabzonspor ulaştı. Fırtına geçen haftaki Karagümrük maçında 634, dün akşam Giresun karşısında ise 668 pas yaptı. Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, "Çok iyi oynadık. Son maçın sıkıntısını attık. Visca bizim için çok önemli. Onun için üzgünüz" dedi.



        GALİBİYET SERİSİ YAKALAMALIYIZ TRABZONSPOR
        Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresun'un iyi bir takım olduğunu söylerken, tüm takımdan övgüyle bahsetti. Başarılı hoca, "Bir maç kazandık. Yarışın içinde olacağız. Üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezona başlarken, 3 tane banko oynayan, 7 tane geçen sene şampiyona olan oyuncu değişti. Futbol organizasyon ve tekrar isteyen bir şey. Yarın sabah hemen çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



            OYNADIĞIM MEVKİ FARK ETMEZ
            Giresun maçında stoperde oynayan orta saha oyuncusu Gbamin, "Hangi bölgede oynadığım fark etmez. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. İyi oynayarak kazandık, mutluyuz" dedi.

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            Haberler Spor Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresun'u 3-0’lık skorla geçti
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