TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tartışmalara son noktayı koydu: Bir daha kayıtlar yayınlanmayacak





VAR KAYDINI YAYINLAMAYACAĞIZ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın VAR kayıtları için kendilerinden talepte bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, "Kamuoyunda sanki olayın altında bir şeyler var da saklanıyor gibi algılandı. Böyle bir durum yok. Burada hakem hatası var. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları yayınladık. Tüm takımlara eşitiz. Bundan sonra ise VAR kayıtlarını yayınlamayacağız" ifadelerini kullandı.