TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tartışmalara son noktayı koydu: Bir daha kayıtlar yayınlanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemde gündemden düşmeyen hakem hataları, VAR kayıtlarının yayınlanması ve Süper Lig'de bu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
VAR KAYDINI YAYINLAMAYACAĞIZ
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın VAR kayıtları için kendilerinden talepte bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, "Kamuoyunda sanki olayın altında bir şeyler var da saklanıyor gibi algılandı. Böyle bir durum yok. Burada hakem hatası var. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları yayınladık. Tüm takımlara eşitiz. Bundan sonra ise VAR kayıtlarını yayınlamayacağız" ifadelerini kullandı.
10 YILLIK PLANLAMAMIZ VAR
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Hakemleri en mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 10 yıllık bir planlama yapmak ve marka değerini artırmak istiyoruz. Yayıncı kuruluş için bu sene bile faydalı. Çünkü bu sezon rekabetçi bir sezon var" dedi. Öte yandan Büyükekşi, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Kadıköy'de izlemeye gitmeyeceğini de dile getirdi.