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    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tartışmalara son noktayı koydu: Bir daha kayıtlar yayınlanmayacak

    Türk futbolunun gündemindeki sorulara A Spor aracılığıyla yanıt veren TFF Başkanı, “Bundan sonra VAR kayıtlarını yayınlamayacağız” diye konuştu.

    Bir daha kayıtlar yayınlanmayacak

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemde gündemden düşmeyen hakem hataları, VAR kayıtlarının yayınlanması ve Süper Lig'de bu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde A Spor'a özel açıklamalar yaptı.



    VAR KAYDINI YAYINLAMAYACAĞIZ
    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın VAR kayıtları için kendilerinden talepte bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, "Kamuoyunda sanki olayın altında bir şeyler var da saklanıyor gibi algılandı. Böyle bir durum yok. Burada hakem hatası var. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları yayınladık. Tüm takımlara eşitiz. Bundan sonra ise VAR kayıtlarını yayınlamayacağız" ifadelerini kullandı.



    10 YILLIK PLANLAMAMIZ VAR
    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Hakemleri en mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 10 yıllık bir planlama yapmak ve marka değerini artırmak istiyoruz. Yayıncı kuruluş için bu sene bile faydalı. Çünkü bu sezon rekabetçi bir sezon var" dedi. Öte yandan Büyükekşi, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Kadıköy'de izlemeye gitmeyeceğini de dile getirdi.



        ÖZGÜÇ TÜRKALP: HAKEMLİĞİ BIRAKTIM
        Türkiye'nin gündemine oturan Sivasspor- Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Türkalp, "Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, futbol kamuoyunu, kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü" dedi.

        ŞAHSIMDAN KAYNAKLANDI...
        Ayrıca Özgüç Türkalp, "Yaşananların arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır. Her güzel şeyin sonu var. Aktif hakemlik görevime veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.



        DERBİNİN HAKEMİ YÜZDE 90 MELER
        Son dönemde yaşanan hakem hataları sebebiyle yabancı hakemlerin Türkiye'de maç yönetmesi gündeme gelirken, 8 Ocak Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun üstünde durduğu ismin Halil Umut Meler olduğu ortaya çıktı.

        TRABZON'DA DA DÜDÜK ÇALDI
        Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi 2017'den beri FIFA hakemi olarak görev yapan 36 yaşındaki hakem Halil Umut Meler'in yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Meler, 24 Aralık'ta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maçı yönetmiş ve mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-0'lık skor ile kazanmıştı.

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        Haberler Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tartışmalara son noktayı koydu: Bir daha kayıtlar yayınlanmayacak
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