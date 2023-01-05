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    Trabzonspor'da Giresunspor maçı öncesi mecburi değişim

    Bordo-Mavillier’de son maçta 11’de olan Visca, Hüseyin ve Bartra yok. Avcı’nın Gbamin’i stopere çekip Larsen ve Djaniny’ye de forma vermesi bekleniyor.

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    Fırtına’da mecburi değişim
    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında ligde bir çıkış peşinde olan Giresunspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da çok sayıda eksik bulunuyor. Karagümrük deplasmanında aldığı ağır yenilgiyi unutturmak iseyen Bordo- Mavililer, bugün 6 isimden maçta faydalanamayacak.

    ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta ilk 11'de oynattığı Hüseyin, Bartra ve Visca'nın yokluğunda kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Karadeniz ekibinde Hüseyin'in yerine Larsen, cezalı Bartra'nın yerine Gbamin ve Visca'nın yerine de Djaniny Semedo'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.



    FARKLI HAMLELER...
    Öte yandan Trabzonspor'da son yapılan antrenmanlarda farklı tercihler de yapan Abdullah Avcı'nın Naci Ünivar'ı ilk 11'de deneyerek Trezeguet'yi sağ kanata çektiği, sol bekte ise Arif Boşluk'u zaman zaman değerlendirdiği öğrenildi. Ayrıca son maçın ardından oyunculara net mesajlar veren ve de takımda bir şeylerin değişmesi gerektiğine işaret eden Abdullah Avcı'nın mecburi değişimler dışında performansa dayalı olarak da bazı hamleler yapma ihtimali söz konusu.

    AKYAZI'DA KARADENİZ DERBİSİ
    Trabzonspor, sahasında bugün Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor'un maç öncesinda 26, Giresun'un ise 19 puanı bulunuyor.

    FIRTINA'DA SARI ALARM
    Giresunspor maçında sakatlıkları nedeniyle Dorukhan, Visca, Hüseyin ve Serkan'dan, kırmızı kart cezalısı olduğu için Bartra'dan ve lisansı olmadığı için de Peres'ten faydalanamayacak olan Trabzonspor'da 2 oyuncu da ceza sınırında. Vitor Hugo ile golcü oyuncu Maxi Gomez kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Alanya maçında forma giyemeyecek.



    BAKASETAS GİRESUN İÇİN SABIRSIZ
    TRABZONSPOR'UN Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Giresunspor maçı için sabırsızlanıyor. Geçen sezon Giresunspor karşılaşmasında 2 penaltıdan yararlanamayan Tasos, bu maçta ise gol atarak takıma katkı vermek istiyor.

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