Trabzonspor Jean Evrard Kouassi'yi Çin’e gönderiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor Karagümrük'te kiralık oynayan Kouassi'yi eski kulübü Wuhan'a gönderme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz Fırtınası, bu anlaşmadan bonservis almayacak. Kouassi'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Kısa süre içerisinde transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
GİROUD'NUN YENİ ROTASI MLS
SERIE A ekibi Milan'da oynayan Fransız golcü Olivier Giroud'un sezon sonunda kontratı bitecek. 36 yaşındaki golcü futbolcunun kariyerine ABD Ligi'nde devam etmek istediği iddia edildi. Giroud, bu sezon 10 gol 6 asist kaydetti.
BERTUĞ VAZGEÇİLMEZ OLACAK
HATAYSPOR Onursal Başkanı Lüftü Savaş, genç golcüleri Bertuğ Yıldırım için, "Onu Türkiye'de önemli bir takıma vermek isteriz ama Bertuğ'un yeri önce Avrupa olmalı. A Milli Takım için de vazgeçilmez bir santrfor olacak" dedi.
FENERBAHÇE BEKO ZALGRİS KARŞISINDA
THY EuroLeague'in 17'nci ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, bugün deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'la karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de start alacak. Euro- League'te 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.
GİANNİS REKOR KIRDI MİLWAUKEE KAZANDI
NBA'DE Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadelede Washington Wizards'ı 123-113 yendi. Bucks'ta Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Konuk takımda Porzingis 22 sayısı galibiyete yetmedi.
BUGÜN 2 KARŞILAŞMA DAHA OYNANACAK
SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de start alacak maçta Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.00'de ise Adana Demirspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
KASIMPAŞA ÜÇ PUANI HATIRLADI
SÜPER Lig'de Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u 4-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. İstanbul ekibi teknik direktör Selçuk İnan ile ilk galibiyetine ulaştı. Kasımpaşa puanını 18 yaptı. Akdeniz ekibi Alanyaspor ise 3 hafta sonra yenilgiyle tanıştı.
KARAGÜMRÜK SERİYE BAĞLADI
ANDREA Pirlo'nun takımı Karagümrük, Kayserispor'u deplasmanda 4-2 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde etti. 1 hafta önce şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden İstanbul ekibi 2. deplasman galibiyetini alarak 19 puana ulaştı.
KONYA KAÇTI SİVAS YAKALADI
KONYASPOR sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçta ev sahibi takımın gollerini 22'de Muhammet Demir ile 56'da penaltıdan Hadziahmetovic atarken, konuk ekip Sivasspor'un gollerini ise penaltıdan 34'te Max Gradel ile 79'da Charisis kaydetti.
GİROUD'NUN YENİ ROTASI MLS
SERIE A ekibi Milan'da oynayan Fransız golcü Olivier Giroud'un sezon sonunda kontratı bitecek. 36 yaşındaki golcü futbolcunun kariyerine ABD Ligi'nde devam etmek istediği iddia edildi. Giroud, bu sezon 10 gol 6 asist kaydetti.
BERTUĞ VAZGEÇİLMEZ OLACAK
HATAYSPOR Onursal Başkanı Lüftü Savaş, genç golcüleri Bertuğ Yıldırım için, "Onu Türkiye'de önemli bir takıma vermek isteriz ama Bertuğ'un yeri önce Avrupa olmalı. A Milli Takım için de vazgeçilmez bir santrfor olacak" dedi.
FENERBAHÇE BEKO ZALGRİS KARŞISINDA
THY EuroLeague'in 17'nci ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, bugün deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'la karşılaşacak. Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de start alacak. Euro- League'te 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.
GİANNİS REKOR KIRDI MİLWAUKEE KAZANDI
NBA'DE Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadelede Washington Wizards'ı 123-113 yendi. Bucks'ta Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Konuk takımda Porzingis 22 sayısı galibiyete yetmedi.
BUGÜN 2 KARŞILAŞMA DAHA OYNANACAK
SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de start alacak maçta Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.00'de ise Adana Demirspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
KASIMPAŞA ÜÇ PUANI HATIRLADI
SÜPER Lig'de Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u 4-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. İstanbul ekibi teknik direktör Selçuk İnan ile ilk galibiyetine ulaştı. Kasımpaşa puanını 18 yaptı. Akdeniz ekibi Alanyaspor ise 3 hafta sonra yenilgiyle tanıştı.
KARAGÜMRÜK SERİYE BAĞLADI
ANDREA Pirlo'nun takımı Karagümrük, Kayserispor'u deplasmanda 4-2 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde etti. 1 hafta önce şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden İstanbul ekibi 2. deplasman galibiyetini alarak 19 puana ulaştı.
KONYA KAÇTI SİVAS YAKALADI
KONYASPOR sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçta ev sahibi takımın gollerini 22'de Muhammet Demir ile 56'da penaltıdan Hadziahmetovic atarken, konuk ekip Sivasspor'un gollerini ise penaltıdan 34'te Max Gradel ile 79'da Charisis kaydetti.