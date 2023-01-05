TFF’ye zemin tepkisi!

Süper Lig'de oynanan iki maçta saha zeminlerinin bir hayli bozuk olması futbolseverleri adeta çileden çıkardı. Sivasspor-Galatasaray maçında sahanın bozuk zemini çok konuşuldu.
Sosyal medyadaki taraftarlar, "Bu tür zeminler Süper Lig'in marka değerine zarar veriyor. TFF bu tip zeminler için kulüplere yaptırım uygulamalı" yorumunda bulundu. G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Bu mevsimde iyi bir zemin beklemiyorduk ama bu kadar kötü olmasını da beklemiyorduk" diyerek saha zemini eleştirdi. Antalyaspor- F.Bahçe maçında da durum farklı değildi. Antalya'da oynanan maçta saha zemini bir hayli bozuktu.
JESUS: UTANÇ VERİCİ
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçının ardından sert ifadeler kullandı... Portekizli teknik adam, "Saha şartları futbol için elverişli değildi. İki takım da olumsuz etkilendi. Bu saha şartları utanç verici. Böyle sahada maçların oynanmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın saha zemini sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zeminin birçok yerinde büyük sıkıntılar olması dikkatleri çekti.
Sosyal medyadaki taraftarlar, "Bu tür zeminler Süper Lig'in marka değerine zarar veriyor. TFF bu tip zeminler için kulüplere yaptırım uygulamalı" yorumunda bulundu. G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Bu mevsimde iyi bir zemin beklemiyorduk ama bu kadar kötü olmasını da beklemiyorduk" diyerek saha zemini eleştirdi. Antalyaspor- F.Bahçe maçında da durum farklı değildi. Antalya'da oynanan maçta saha zemini bir hayli bozuktu.
JESUS: UTANÇ VERİCİ
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçının ardından sert ifadeler kullandı... Portekizli teknik adam, "Saha şartları futbol için elverişli değildi. İki takım da olumsuz etkilendi. Bu saha şartları utanç verici. Böyle sahada maçların oynanmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın saha zemini sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zeminin birçok yerinde büyük sıkıntılar olması dikkatleri çekti.