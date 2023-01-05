Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.01.2023 18:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2023 19:23
    ABONE OL

    Gaziantep FK son dakikada attı puanı kaptı | Gaziantep FK 1 - 1 Başakşehir MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi Gaziantep FK, son dakikada bulduğu golle eşitliği yakalayarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Gaziantep FK son dakikada attı puanı kaptı

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Kitsiou'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya topu önünde bulan Maxim'in yerden vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

    14. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında ceza sahası dışında topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

    42. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında topu önünde bulan Berkay'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın sert vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

    51. dakikada sol kanatta topla buluşan Veliu, ara pasında topu önünde bulan Figueiredo'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

        59. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        66. dakikada sol kanatta topla buluşan Jevtovic'ın ortasına iyi yükselen Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        74. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içine attığı pasa topla buluşan Okaka'nın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.

        90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndayishimiye'in sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

        90+6. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

        Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Spor Gaziantep FK son dakikada attı puanı kaptı | Gaziantep FK 1 - 1 Başakşehir MAÇ SONUCU
            SON DAKİKA