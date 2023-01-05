Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Kitsiou'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya topu önünde bulan Maxim'in yerden vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
14. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında ceza sahası dışında topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
42. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında topu önünde bulan Berkay'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın sert vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Veliu, ara pasında topu önünde bulan Figueiredo'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.