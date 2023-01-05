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    Antalyaspor'un iptal edilen golü hakemleri ikiye bölündü

    Antalya-Fenerbahçe maçının son dakikasında yaşanan pozisyon futbolseverleri olduğu kadar eski hakemleri de ikiye böldü.

    Hakemler ikiye bölündü
    Antalya-F.Bahçe maçının son dakikasında yaşanan pozisyon futbolseverleri olduğu kadar eski hakemleri de ikiye böldü. 90+8. dakikada Antalya Fernando ile gol bulmuş ancak Haji Wright ofsaytta olduğu için geçersiz sayılmıştı. Eski hakemlerin bir kısmı pozisyon için "Gol" derken bir bölümü ise "Ofsayt" yorumunda bulundu.


    Erman Toroğlu: "Gol."
    Ahmet Çakar: "Gol"
    Abdullah Yılmaz: "Gol"
    Lale Orta: "Gol"
    Seçim Demirel: "Gol"
    Bünyamin Gezer: "Ofsayt"
    Deniz Çoban: "Ofsayt."
    Bülent Yıldırım: "Ofsayt."
    Fırat Aydınus: "Ofsayt."
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    Haberler Spor Antalyaspor'un iptal edilen golü hakemleri ikiye bölündü
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