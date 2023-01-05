Antalyaspor'un iptal edilen golü hakemleri ikiye bölündü

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maçının son dakikasında yaşanan pozisyon futbolseverleri olduğu kadar eski hakemleri de ikiye böldü. 90+8. dakikada Antalya Fernando ile gol bulmuş ancak Haji Wright ofsaytta olduğu için geçersiz sayılmıştı. Eski hakemlerin bir kısmı pozisyon için "Gol" derken bir bölümü ise "Ofsayt" yorumunda bulundu.Erman Toroğlu: "Gol."Abdullah Yılmaz: "Gol"Seçim Demirel: "Gol"Deniz Çoban: "Ofsayt."Fırat Aydınus: "Ofsayt."