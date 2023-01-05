Antalyaspor'un iptal edilen golü hakemleri ikiye bölündü

Antalya-F.Bahçe maçının son dakikasında yaşanan pozisyon futbolseverleri olduğu kadar eski hakemleri de ikiye böldü. 90+8. dakikada Antalya Fernando ile gol bulmuş ancak Haji Wright ofsaytta olduğu için geçersiz sayılmıştı. Eski hakemlerin bir kısmı pozisyon için "Gol" derken bir bölümü ise "Ofsayt" yorumunda bulundu.
Erman Toroğlu: "Gol."
Ahmet Çakar: "Gol"
Abdullah Yılmaz: "Gol"
Lale Orta: "Gol"
Seçim Demirel: "Gol"
Bünyamin Gezer: "Ofsayt"
Deniz Çoban: "Ofsayt."
Bülent Yıldırım: "Ofsayt."
Fırat Aydınus: "Ofsayt."
Erman Toroğlu: "Gol."
Ahmet Çakar: "Gol"
Abdullah Yılmaz: "Gol"
Lale Orta: "Gol"
Seçim Demirel: "Gol"
Bünyamin Gezer: "Ofsayt"
Deniz Çoban: "Ofsayt."
Bülent Yıldırım: "Ofsayt."
Fırat Aydınus: "Ofsayt."