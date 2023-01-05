Arda Güler için geldiler! Ajax, PSV Eindhoven ve Leicester...

Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sarı-Lacivertli futbolcuya geride bıraktığımız günlerde Ajax'ın talip olduğu öne sürülmüştü. Arda Güler'e hem İngiltere hem de Hollanda'dan yeni bir talip çıktığı gündeme geldi.
İddiaya göre; Ajax'ın ardından PSV Eindhoven da Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Leicester City'nin hedefi de genç yıldız...
Söz konusu haberde, "Leicester City temsilcileri şu anda Türkiye'de. Fenerbahçe'den Arda Güler için görüşmeler sürüyor. Leicester, onu üst düzey bir yetenek olarak görüyor" ifadelerine yer verildi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
İddiaya göre; Ajax'ın ardından PSV Eindhoven da Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Leicester City'nin hedefi de genç yıldız...
Söz konusu haberde, "Leicester City temsilcileri şu anda Türkiye'de. Fenerbahçe'den Arda Güler için görüşmeler sürüyor. Leicester, onu üst düzey bir yetenek olarak görüyor" ifadelerine yer verildi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.