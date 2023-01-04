Trabzonspor, kritik Giresun spor maçı öncesinde tek yürek oldu

Karagümrük deplasmanında şok bir mağlubiyet alan Trabzonspor, evinde oynayacağı Giresunspor maçına kırılma gözüyle bakıyor. Futbolcular ve teknik ekip bu maç öncesi tek yürek oldu. Trabzonspor, sahasında oynayacağı Giresunspor maçıyla Karagümrük yenilgisini unutturarak zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Giresunspor maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Karagümrük'ten aldığımız yenilgi bize yakışmadı. Giresun maçıyla yeni bir sayfa açmalıyız" diye konuştu. Giresunspor maçı öncesi Trabzonspor'un iç saha istatistiği ise göz dolduruyor. İç sahada en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Trabzonspor, 675 günlük sürede hiç mağlup olmadı.