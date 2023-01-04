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    Trabzonspor, kritik Giresun spor maçı öncesinde tek yürek oldu

    Bordo-Mavililer’in teknik patronu Avcı, “Giresunspor maçıyla yeni bir sayfa açmalıyız . Taraftarımızı yeniden havaya sokmalıyız” dedi. Giresunspor maçı öncesi Trabzonspor'un iç saha istatistiği ise göz dolduruyor. İç sahada en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Trabzonspor, 675 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

    Bir maçtan daha fazlası

    Karagümrük deplasmanında şok bir mağlubiyet alan Trabzonspor, evinde oynayacağı Giresunspor maçına kırılma gözüyle bakıyor. Futbolcular ve teknik ekip bu maç öncesi tek yürek oldu. Trabzonspor, sahasında oynayacağı Giresunspor maçıyla Karagümrük yenilgisini unutturarak zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Giresunspor maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Karagümrük'ten aldığımız yenilgi bize yakışmadı. Giresun maçıyla yeni bir sayfa açmalıyız" diye konuştu. Giresunspor maçı öncesi Trabzonspor'un iç saha istatistiği ise göz dolduruyor. İç sahada en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Trabzonspor, 675 günlük sürede hiç mağlup olmadı.



    GEÇEN SEZON HİÇ KAYBETMEDİ
    Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon evinde oynadığı maçlarda hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, iç sahada en fazla puan toplayan takımların başında geldi.



    ABDULLAH AVCI 3 PUAN İSTİYOR
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor'u yenerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma geçmek istiyor.

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