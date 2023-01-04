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    • Spor
    • 04.01.2023 16:55
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    • 04.01.2023 19:34
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    Fatih Karagümrük galibiyet serisine devam ediyor! Kayserispor 2-4 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU- ÖZET)

    Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karagümrük konuk olduğu Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Deplasmanda etkili bir oyun sergileyen VavaCars Fatih Karagümrük mücadaleden 4-2 galip ayrılan taraf oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Karagümrük galibiyet serisine devam ediyor!

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Yukatel Kayserispor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

    Vavacars Fatih Karagümrük konuk olduğu Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    1. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük öne geçti. Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı Ricci, Levent Mercan ile buluşturdu. Bu futbolcunu ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-1

    12. dakika Vavacars Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Kouassi'nin sert şutunda kaleci Bilal'den geri dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu. 0-2

    25. dakikada Vavacars Fatih Karagümrürklü Dresevic'in pasında topa sahip olan Kouassi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

        46. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Kayserisporlu Mensah, defanstan çıkmak isterken ikili mücadelede topu kaptırdığı Shukurov, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-3

        57. dakikada Kayserispor farkı 2'ye indirdi. 55. dakikada Kayserisporlu Kolevetsios ile Karagümrüklü Borini'nin girdiği ikili mücadele sonrası maçın hakemi VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda Mensah, topu ağlara yolladı. 1-3

        63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük 4. golü attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4

        72. dakikada Kayserispor skoru 2-4 yaptı. Kornerden gelen topa iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-4

        Karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna

        Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 46 Emrah Başsan), Ali Karimi (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Carole, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Campanharo) , Kemen (Dk. 77 Ramazan Civelek), Cardoso, Mensah, Gavranovic (Dk. 69 İlhan Parlak)

        VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne (Dk. 73 Samed Onur), Borini (Dk. 66 Burak Kapacak(Dk. 89 Salih Dursun), Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov (Dk.66 Nicholas), Kouassi (Dk. 73 Kazım), Baniya

        Goller: Dk.1 Levent Mercan, Dk 12 ve 63 Diagne, Dk. 46 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Mensah (Penaltıda), Dk. 72 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 52 Shukurov, Dk. 90+6 Batuhan Ahmet Şen, Dk. 90+6 Kazım (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Mensah (Yukatel Kayserispor)

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