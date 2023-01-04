Fatih Karagümrük galibiyet serisine devam ediyor! Kayserispor 2-4 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Yukatel Kayserispor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Vavacars Fatih Karagümrük konuk olduğu Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
1. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük öne geçti. Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı Ricci, Levent Mercan ile buluşturdu. Bu futbolcunu ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-1
12. dakika Vavacars Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Kouassi'nin sert şutunda kaleci Bilal'den geri dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu. 0-2
25. dakikada Vavacars Fatih Karagümrürklü Dresevic'in pasında topa sahip olan Kouassi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.