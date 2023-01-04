Kasımpaşa'dan evinde farklı tarife! Kasımpaşa 4-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan topla hareketlenen Eysseric'in yerden ortasına penaltı noktası civarından gelişine vuran Ben Ouannes, topu ağlara buluşturdu: 1-0
32. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Eysseric'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fall, kaleciyle karşı karşıya durumda top ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.