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    • Spor
    • 04.01.2023 16:57
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    • 04.01.2023 19:31
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    Kasımpaşa'dan evinde farklı tarife! Kasımpaşa 4-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı karşılıklı goller atılırken Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-1 yendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kasımpaşa’dan evinde farklı tarife!

    Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.



    Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan topla hareketlenen Eysseric'in yerden ortasına penaltı noktası civarından gelişine vuran Ben Ouannes, topu ağlara buluşturdu: 1-0

    32. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Eysseric'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fall, kaleciyle karşı karşıya durumda top ağlara gönderdi: 2-0.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        64. dakikada Hajradinovic'in savunma arkası pasına hareketlenen Bahoken'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

        67. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bölgeden kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in etkili şutunda top köşeden kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

        76. dakikada soldan ceza sahasına giren Hajradinovic'in aşırtma vuruşunda kalecinin müdahalesiyle yavaşlattığı topa savunma çizgide müdahale etti. Boşta kalan topu Aytaç Kara ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.

        83. dakikada Kasımpaşa farkı 4'e çıkardı. Sağdan savunma arkasına Hadergjonaj'ın pasına hareketlenen Fall'un kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti: 4-0.

        90+1. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağdan Zinedine Ferhat'ın ortasında arka direkte Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.

        Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

        Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 16 Graovac), Donk, Yasin Özcan (Dk. 87 Berat Kalkan), Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 87 Celina), Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 62 Bahoken), Ben Ouannes, Fall

        Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 46 Doumbia), Fer, Furkan Bayır, Candeias (Dk. 46 Pereira), Umut Güneş (Dk. 73 Zinedine Ferhat), Lusamba (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 59 Oğuz Aydın), Hassan

        Goller: Dk. 11 Ben Ouannes, Dk. 32 ve 83 Fall, Dk. 67 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Hassan (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Ben Ouannes, Dk. 79 Bahoken (Kasımpaşa)
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