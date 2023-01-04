Kartal’dan Halil-Mehmet atağı! Beşiktaş kanadı yerlilere emanet edecek





FİYATI SORULDU

Beşiktaş Alman U-20 milli takımında forma giyen ve Türkiye A Milli Takımında oynaması için bizzat Stefan Kuntz tarafından teklif yapılan 2002 doğumlu gurbetçi oyuncu için fiyatını sordu. Schalke'nin sözleşmesini 2022'nin Ocak ayında 2025'e kadar uzattığı gurbetçi oyuncu içine 4 milyon Euro istediği, ayrıca bonuslar, bir sonraki satış hakkı ve ilk geri alma hakkı ile ilgili de bazı detayları sözleşmeye eklemek istediği öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro'dan yukarı çıkmayı düşünmeyen Beşiktaş'ın Alman kulübüyle temaslarını koparmadığı ve ilerleyen süreçte görüşmeşlerin süreceği belirtildi.