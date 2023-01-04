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    Galatasaray, Hacken’de oynayan Kristoffer Lund’un peşine düştü

    Ocak ayında kadrosuna sol bek takviyesi yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, Hacken’de oynayan Kristoffer Lund’un peşine düştü. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cimbom’a Viking sol bek

    Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sarı-Kırmızılılar'ın sol bek transfer için öncelikli hedefi yerli oyuncular... Bu doğrultuda gündeme Hasan Ali Kaldırım ve Aziz Behich gibi isimler geldi. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, van Aanholt'un takımdan gönderilmesi durumunda yabancı sol bek alınmasını istiyor. Gündeme son gelen isim ise Meksikalı Omar Campos oldu. Galatasaray'ın arayışlarına devam ettiği ve Campos'un yanı sıra Hacken forması giyen Kristoffer Lund için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Cimbom'un 20 yaşındaki Danimarkalı sol bek için önümüzdeki günlerde İsveç kulübüne resmi teklif yapacağı öğrenildi. 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Lund'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç yıldız kariyerinde 80 maçta forma giyerken 1 gol ve 10 asist üretti. (TAKVİM)



    ASLAN'IN RAKİBİ A.GÜCÜ
    ankaragücü'nü, ağırlayan Aslan'da 6 eksik var. Oliveira ile Boey cezalı. Kazımcan ile Emre Taşdemir sakat. Özel izin alan Torreira ile hazır olmayan Icardi kadrodan çıkarıldı. G.Saray, hafta sonu F.Bahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Derbi öncesi Cimbom'da Abdülkerim, Kerem ve Mertens ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YENİ ADRESİ ATLETİCO
    Atletico Madrid'in Leicester'den Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlaması bekleniyor. Sezon sonunda transferi bonservis ödemeden bitirmek isteyen İspanyol ekibi, ocak ayında Çağlar'ı kadrosuna katmak için Leicester'le görüşme yapacak. 26 yaşındaki stoper bu sezon sadece 1 maçta 72 dakika forma şansı bulabildi.



        HULK'U TRANSFER ETTİK! NİYE HABERİM YOK?
        Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Başkan Murat Sancak'tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Sancak, "Benim niye haberim yok acaba bittiğinden?" diyerek bu iddiayı yalanladı. Fakat Sancak, ilgilerinin olmadığını söylemedi.



        KALBİ DURAN HAMLİN'İN SON DURUMU KRİTİK
        ABD'de Buffalo Bills ile Cincinnati Bengals arasında oynanan NFL maçında, Bills forması giyen 24 yaşındaki Damar Hamlin, rakibin darbesiyle yere yığıldı. Müdahale sonucu kalbi durduğu belirtilen genç sporcu hastaneye kaldırıldı. NFL Federasyonu Damar Hamlin'in durumunun kritik olduğunu açıkladı.



        BUGÜN 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
        Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray-Ankaragücü maçının haricinde bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, aynı saatte başlayacak diğer mücadelede Kasımpaşa, Alanyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de ise Konyaspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



            HATAYSPOR KAÇTI ÜMRANİYE YAKALADI
            Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor 79'da 10 kişi kaldığı maçta evinde Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. 24'te Glumac'ın hatasında araya giren El Kaabi kaleci Serkan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 0-1. 39'da Del Valle'nin ceza sahası içinden yaptığı ortaya arka direkte ayak koyan Avounou skoru 1-1 yaptı. 53'te konuk takım Lobjanidze ile öne geçti: 1-2. 67'de Umut penaltıdan eşitledi: 2-2. Ümraniye'de 79'da Allyson kırmızı kart gördü.



            ŞOK JOSEF İDDİASI
            Brezilya basını Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef'in sezon sonunda ülkesine geri döneceğini iddia etti. Haberde, "Siyah Beyazlı takımda kaptan olmasına rağmen sezon sonunda biten mukavelesini uzatmaya sıcak bakmayan Josef de Souza, kariyerinin kalan bölümünü ülkesinde tamamlamak niyetinde" ifadeleri kullanıldı. Haberde Sambacı'nın gelecek planları anlatılırken, "Sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayından itibaren yeni takımında görev yapmaya başlayacak. Yaşı nedeniyle Brezilya'ya geri dönme ihtimali yüksek. Geçen sezon ortasından beri Botafogo ile görüşüyor. Geleceğini belirlemek için şimdiden konuşmalara kaldığı yerden devam etmesi olasıdır"denildi.



            PELE'Yİ YÜZ BİNLER UĞURLADI
            82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Pele'nin naaşı, uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde stadyuma getirildi. Yol boyunca sevenleri, Pele için saygı gösterisinde bulundu. Vila Belmiro Stadyumu'na üstü açık tabutla getirilen Pele'nin naaşı, burada dün sabaha kadar taraftarların ziyaretine açık kaldı. Dün sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar Pele'ye veda için stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cenazeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Şimdiye kadar cenaze törenine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

            HÜSEYİN YOK... NACİ VE HAMSİK DÖNDÜ
            Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan, Visca ve salonda çalışan Yusuf Erdoğan katılmadı. Önceki gün yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan Naci Ünüvar tamamen iyileşip takımla çalışırken, izni sona eren Hamsik de takıma dahil oldu. Bu arada Hüseyin Türkmen'in ise aşil tendonunda zorlamaya bağlı ağrı meydana geldiği ve 10 gün süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maç sırasında oyuncuların hırsı dikkat çekti.

            MİLAN'DAN LEAO'YA YENİ KONTRAT TEKLİFİ
            İtalya Serie A ekibi Milan Avrupa'nın devlerinden teklifler alan Portekizli kanat oyuncusu Rafa Leao'nun 2024'te sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İtalyan basını 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 7 milyon Euro teklif edileceğini yazdı.

            MİTCHELL ÇILDIRDI CAVS KAZANDI
            NBA'de uzatmaya giden maçta Cleveland, sahasında Chicago Bulls'u 145-134 mağlup etti. Cavs'da Donovan Mitchell, 71 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadı. Mitchell, NBA'de bir maçta 70 ve üstü sayı atan 7'nci, 70 sayı ve 10 asist barajını geçen ilk oyuncu olarak da tarihe geçti. Cedi de 19 sayı ile oynadı.

            LEEDS WÖBER'İ TRANSFER ETTİ
            İngiliz ekibi Leeds United, savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 24 yaşındaki stoperle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Avusturyalı futbolcu, yeni takımında 39 numaralı formayı giyecek.

            HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
            Süper Ligd'e 17. Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesine döneceğini iddia etti haftayı bay geçecek Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Ümraniye'de Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla devam edip çift kale maçla tamamlandı.

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