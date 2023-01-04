Galatasaray, Hacken’de oynayan Kristoffer Lund’un peşine düştü





PELE'Yİ YÜZ BİNLER UĞURLADI

82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Pele'nin naaşı, uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde stadyuma getirildi. Yol boyunca sevenleri, Pele için saygı gösterisinde bulundu. Vila Belmiro Stadyumu'na üstü açık tabutla getirilen Pele'nin naaşı, burada dün sabaha kadar taraftarların ziyaretine açık kaldı. Dün sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar Pele'ye veda için stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cenazeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Şimdiye kadar cenaze törenine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.



HÜSEYİN YOK... NACİ VE HAMSİK DÖNDÜ

Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Dorukhan, Visca ve salonda çalışan Yusuf Erdoğan katılmadı. Önceki gün yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan Naci Ünüvar tamamen iyileşip takımla çalışırken, izni sona eren Hamsik de takıma dahil oldu. Bu arada Hüseyin Türkmen'in ise aşil tendonunda zorlamaya bağlı ağrı meydana geldiği ve 10 gün süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maç sırasında oyuncuların hırsı dikkat çekti.



MİLAN'DAN LEAO'YA YENİ KONTRAT TEKLİFİ

İtalya Serie A ekibi Milan Avrupa'nın devlerinden teklifler alan Portekizli kanat oyuncusu Rafa Leao'nun 2024'te sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İtalyan basını 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 7 milyon Euro teklif edileceğini yazdı.



MİTCHELL ÇILDIRDI CAVS KAZANDI

NBA'de uzatmaya giden maçta Cleveland, sahasında Chicago Bulls'u 145-134 mağlup etti. Cavs'da Donovan Mitchell, 71 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadı. Mitchell, NBA'de bir maçta 70 ve üstü sayı atan 7'nci, 70 sayı ve 10 asist barajını geçen ilk oyuncu olarak da tarihe geçti. Cedi de 19 sayı ile oynadı.



LEEDS WÖBER'İ TRANSFER ETTİ

İngiliz ekibi Leeds United, savunma oyuncusu Maximilian Wöber'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 24 yaşındaki stoperle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Avusturyalı futbolcu, yeni takımında 39 numaralı formayı giyecek.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Ligd'e 17. Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesine döneceğini iddia etti haftayı bay geçecek Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Ümraniye'de Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla devam edip çift kale maçla tamamlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN