Antalyaspor’un son saniyede attığı gole bayrak kalktı, ortalık bir kez daha karıştı





TOROĞLU: TERTEMİZ GOL

Erman Toroğlu, A Spor yayınında yaptığı değerlendirmede, "Pozisyon tertemiz. Kimse hikaye anlatmasın. Burada ofsayt yok" diye konuştu.



BU KAYITLAR KARA BİR LEKEDİR

F.Bahçe açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili bildiri yayınladı. Açıklamada, "Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir" denildi. Devamında, "Futbolumuzda yaşanan skandallara dair milat olarak kabul ettiğimiz bu adımı son derece değerli buluyor, hakem atamaları ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz. Futbolu kirleten bu isimlerin ve her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.