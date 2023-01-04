Antalyaspor’un son saniyede attığı gole bayrak kalktı, ortalık bir kez daha karıştı

Son günlerde artan hakem tartışmalarına dün bir yenisi eklendi. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında özellikle son bölümü nefesleri kesen maça ofsayt bayrağı damgasını vurdu.
ANTALYASPOR İSYAN ETTİ
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Antalyasporlu Fernando ceza sahası dışından harika bir golle skoru eşitledi. Ancak yardımcı hakem hemen ofsayt bayrağını kaldırdı. Ardından yapılan VAR incelemesi sonrası da karar değişmedi ve Fenerbahçe 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Pozisyonun tekrar görüntüsünde bayrağın Haji Wright için kalktığı ortaya çıktı. Antalyaspor cephesi Kanadalı forvetin pasif pozizyonda olduğunu belirterek ofsayt kararına isyan etti.
WRIGHT AKTİF ALANDA MI?
Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ofsayt kararının doğru olduğunu belirtti. Portekizli hocanın ofsayt kuralındaki, "Pasif alandaki oyuncu rakip futbolcunun alanını kapatırsa aktif kabul edilir" maddesi nedeniyle böyle bir ifade kullandığı gelen bilgiler arasında.