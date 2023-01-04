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    Antalyaspor’un son saniyede attığı gole bayrak kalktı, ortalık bir kez daha karıştı

    Son günlerde artan hakem tartışmalarına dün bir yenisi eklendi. 90+8’de Fernando’nun golü öncesi Wright için kalkan ofsayt bayrağı büyük tartışma yarattı. Hakem triosu sahadan polis kalkanı ile ayrıldı.

    Yine ofsayt tartışması

    Son günlerde artan hakem tartışmalarına dün bir yenisi eklendi. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında özellikle son bölümü nefesleri kesen maça ofsayt bayrağı damgasını vurdu.



    ANTALYASPOR İSYAN ETTİ
    Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Antalyasporlu Fernando ceza sahası dışından harika bir golle skoru eşitledi. Ancak yardımcı hakem hemen ofsayt bayrağını kaldırdı. Ardından yapılan VAR incelemesi sonrası da karar değişmedi ve Fenerbahçe 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Pozisyonun tekrar görüntüsünde bayrağın Haji Wright için kalktığı ortaya çıktı. Antalyaspor cephesi Kanadalı forvetin pasif pozizyonda olduğunu belirterek ofsayt kararına isyan etti.



    WRIGHT AKTİF ALANDA MI?
    Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ofsayt kararının doğru olduğunu belirtti. Portekizli hocanın ofsayt kuralındaki, "Pasif alandaki oyuncu rakip futbolcunun alanını kapatırsa aktif kabul edilir" maddesi nedeniyle böyle bir ifade kullandığı gelen bilgiler arasında.



        FENER'DEN DE 'FAUL' İSYANI GELDİ
        Maçın tartışmalı pozisyonlarından birisinin kahramanı da Michy Batshuayi oldu. Fenerbahçe ikinci yarıda Diego Rossi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı. Ancak hakem Kadir Sağlam gol öncesi Batshuayi'nin rakibine faul yaptığını belirtip golü iptal etti. Sarı-Lacivertliler kararın hatalı olduğunu belirtip hakeme uzun süre itiraz etti.



        TOROĞLU: TERTEMİZ GOL
        Erman Toroğlu, A Spor yayınında yaptığı değerlendirmede, "Pozisyon tertemiz. Kimse hikaye anlatmasın. Burada ofsayt yok" diye konuştu.

        BU KAYITLAR KARA BİR LEKEDİR
        F.Bahçe açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili bildiri yayınladı. Açıklamada, "Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir" denildi. Devamında, "Futbolumuzda yaşanan skandallara dair milat olarak kabul ettiğimiz bu adımı son derece değerli buluyor, hakem atamaları ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz. Futbolu kirleten bu isimlerin ve her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



        G.SARAY'DAN JET TEPKİ: TUZ KOKTU
        Antalya'da büyük tartışma yaratan gol iptali sonrası Galatasaray'dan da tepki geldi. Sarı-Kırmızılılar, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayan ayrılacağını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" dedi. Atılan mesaj paylaşım rekoru kırarken, Erden Timur'un bugün Ankaragücü maçı sonrası da konuşacağı ifade edildi.

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