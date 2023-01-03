Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Okan Buruk'tan büyük sürpriz! Sol bekte kim oynayacak? Icardi oynayacak mı?

Lider Galatasaray, yarın sahasında Ankaragücü ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ankaragücü ile oynanacak maça sürpriz bir 11 ile başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son antrenmanda denediği kadroda sürprizlerin olduğu belirtildi.
Okan hocanın son idmanda sol bekte Patrick van Aanholt, sağ bekte ise Leo Dubois'yı denediği öğrenildi. Orta alanda ise Berkan ve Torreira ikilisi forma giyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağ kanatta ise Milot Rashica'ya şans vereceği gelen bilgiler arasında.