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    • Spor
    • 03.01.2023 13:08
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    • 03.01.2023 13:36
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    Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Okan Buruk'tan büyük sürpriz! Sol bekte kim oynayacak? Icardi oynayacak mı?

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirveye oturan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Kazanarak şampiyonluk yolunda liderliği sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi netleşmeye başladı. Takvim.com.tr detayları sizler için yazdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Buruk’tan büyük sürpriz! Kim oynayacak?

    Lider Galatasaray, yarın sahasında Ankaragücü ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ankaragücü ile oynanacak maça sürpriz bir 11 ile başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son antrenmanda denediği kadroda sürprizlerin olduğu belirtildi.

    Okan hocanın son idmanda sol bekte Patrick van Aanholt, sağ bekte ise Leo Dubois'yı denediği öğrenildi. Orta alanda ise Berkan ve Torreira ikilisi forma giyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağ kanatta ise Milot Rashica'ya şans vereceği gelen bilgiler arasında.

        Galatasaray'da bilindiği gibi Ankaragücü'ne karşı sakatlıkları nedeniyle Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. İki sol kanat oyuncusunun dışında Sacha Boey da sarı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçında takımdaki yerini alamayacak.

        Portekizli orta saha oyuncusu Oliveira da cezası nedeniyle Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek isimlerden... Yıldız oyuncunun yerine ise Berkan görev alacak. Okan hoca orta sahanın merkezini Torreira ve Berkan'dan oluşturacak.

        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Ankaragücü maçında ilk 11'de sahaya çıkacak 3 yerli ise Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu olacak. Galatasaray'da antrenmanlara başlayan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin de A.Gücü maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Okan Buruk'tan büyük sürpriz! Sol bekte kim oynayacak? Icardi oynayacak mı?
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