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    • Spor
    • 03.01.2023 17:22
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    • 03.01.2023 17:22
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    CANLI | Ümraniyespor - Hatayspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Süper Lig'de 17'nci hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk maçında Ümraniyespor evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ümraniyespor - Hatayspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşılaşıyor. Ümraniyespor Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



    İLK 11'LER
    Ümraniyespor: Serkan K., Popov, Allyson, Glumac, Atasayar, Oğuz, Avounou, Valentin, Del Valle, Umut
    Hatayspor: Erce, Kâmil, Vranjes, Simon, Kaan, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ

    ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Ümraniyespor - Hatayspor maçı 3 Ocak Salı günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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    Sivasspor-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı
    Haberler Spor CANLI | Ümraniyespor - Hatayspor maçı CANLI anlatım İZLE
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