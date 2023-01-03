CANLI | Ümraniyespor - Hatayspor maçı CANLI anlatım İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşılaşıyor. Ümraniyespor Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan K., Popov, Allyson, Glumac, Atasayar, Oğuz, Avounou, Valentin, Del Valle, Umut

Hatayspor: Erce, Kâmil, Vranjes, Simon, Kaan, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ



ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Hatayspor maçı 3 Ocak Salı günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.