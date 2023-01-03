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    İlk 11’e 3 yerli yazmak zorunda olan Galatasaray büyük sıkıntıda

    Galatasaray'da derbi öncesi yerli krizi yaşanıyor. Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında solda Van Aanholt oynayacak. 1 yabancı dışarda kalacak. Derbide mecburen Rashica kenarda oturacak.

    Yerli krizi

    Galatasaray'da derbi öncesi yerli krizi yaşanıyor. Yarın evinde Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Portekizli yıldız Sergio Oliveira cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu maçta fazla sıkıntı yaşamayacak Aslan'ı derbi günü ise stresli saatler bekliyor. Çünkü, Galatasaray'ın elindeki yerli sol beklerden Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle iki maçta da forma giyemeyecek. Savunmanın solunda mecburen Hollandalı Patrick van Aanholt forma giyecek.



    BARIŞ İLK 11'E
    Derbide ilk 11'e en az 3 yerli oyuncu yazmak zorunda olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu durumda derbiye Milot Rashica ile başlayamayacak. Barış Alper Yılmaz Kadıköy'de kadroda olacak. Kosovalı yıldız kanat oyuncusu ise dev derbiye yedek kulübesinde başlayacak. Galatasaray'da derbide ilk 11'de olması beklenen diğer iki oyuncu ise Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı... Galatasaray'da Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'nın cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'deki yerliler Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, ve Kerem'di.



    11 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ
    Kosovalı yıldız futbolcu Milot Rashica, Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta görev aldı. 9 Süper Lig maçında 2 asisti olan yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 gol üretti. Rashica, Norwich City'den kiralık olarak kadroya katılmıştı.

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