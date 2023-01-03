İlk 11’e 3 yerli yazmak zorunda olan Galatasaray büyük sıkıntıda





BARIŞ İLK 11'E

Derbide ilk 11'e en az 3 yerli oyuncu yazmak zorunda olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu durumda derbiye Milot Rashica ile başlayamayacak. Barış Alper Yılmaz Kadıköy'de kadroda olacak. Kosovalı yıldız kanat oyuncusu ise dev derbiye yedek kulübesinde başlayacak. Galatasaray'da derbide ilk 11'de olması beklenen diğer iki oyuncu ise Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı... Galatasaray'da Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'nın cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'deki yerliler Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, ve Kerem'di.