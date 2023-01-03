Galatasaray, Lille forması giyen Jonathan Bamba için harekete geçti





PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Lille ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Bamba'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Yıldız futbolcu sol ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bamba kariyerinde Saint Etienne, Paris FC, Angers ve Lille takımlarında forma giydi. Kariyerinde 276 maçta görev alan Jonathan Bamba, 42 gol atarken 46 da asist üretti. Fransa Milli Takımı'nda 19 kez görev alan Bamba, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Jonathan Bamba'nın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılıyordu.