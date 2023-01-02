Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "41 milyon Euro'luk bütçeyi, 30 milyon Euro'ya indirmeliyiz" açıklamasından sonra ara transfer döneminde kadroya takviye yapılması beklenmiyordu. Ancak Boşnak yıldız Edin Visca'nın yaşadığı şok sakatlık, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi.
Visca'nın bölgesi için Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik, Alanyalı Efecan Karaca ve Westorla'da oynayan Halil Akbunar'ın ismi geçiyor. Olympiakos'ta forma giyen Yunan futbolcu Georgios Masouras'ın da yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor. Merkez orta saha bölgesi için ise Marek Hamsik'in olası Napoli'ye geri dönme ihtimali üzerine bir hamle yapılacak. Djaniny Semedo'nun ise Arabistan'dan gelmesi muhtemel teklifi değerlendirmesi durumunda da forvet bölgesi için rekabeti artıracak ancak ekonomik bütçeyi sarsmayacak bir arayışa başlanacak. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan transfer komitesi toplantısında karara bağlanması bekleniyor.
- Spor
- 02.01.2023 Gazete
Trabzonspor transfer için düğmeye basıyor! Sağ kanat, merkez orta saha ve forvet
Trabzonspor'da Boşnak yıldız Edin Visca'nın şok sakatlığı sonrası Doğukan Sinik, Efecan Karaca, Halil Akbunar ve Masouras isimleri gündeme geldi...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "41 milyon Euro'luk bütçeyi, 30 milyon Euro'ya indirmeliyiz" açıklamasından sonra ara transfer döneminde kadroya takviye yapılması beklenmiyordu. Ancak Boşnak yıldız Edin Visca'nın yaşadığı şok sakatlık, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi.