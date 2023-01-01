Erman Toroğlu 'taze haber geldi' diyerek duyurdu: "TFF'de gözlemci olan biri uçakta kadını taciz ederken yakalandı"







"BU ADAMI BEN TANIYORUM! TFF AÇIKLAMALI"

"Şimdi mesele bu adam kim?" sorusunu soran yazar Erman Toroğlu, "Bu adamı ben tanıyorum. Yüz kızartıcı bir olay ve bu adam (TFF) gözlemci. Bir müddet de maç verilmiyor buna. Yani bu şu demektir! Federasyon bunu açıklayın. Açıklayın ve önü kesilsin böyle şeylerin. Bunları almayın!" dedi.

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