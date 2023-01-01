Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.01.2023 01:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2023 01:44
    ABONE OL

    Erman Toroğlu 'taze haber geldi' diyerek duyurdu: "TFF'de gözlemci olan biri uçakta kadını taciz ederken yakalandı"

    Son dakika haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında "Bana taze bir haber geldi. Eski bir futbolcu, eski bir hakem ve şimdi TFF’de gözlemci olan biri, uçakta bir kadını taciz ederken yakalanıyor" iddiasında bulundu.

    takvim.com.tr
    TFF’de gözlemci olan biri uçakta kadın taciz etti

    A Spor ekranlarında yayınlanan 90+1 programında yazar Erman Toroğlu'ndan gelen flaş bir haber ortalığı kasıp kavurdu.

    Erman Toroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen 'taciz' iddiası

    "BACAKLARINI MI ÇEKİYOR, BİR YERLERİNİ ÇEKİYOR..."
    Kendisine 2 saat önce taze bir haber geldiğini bildiren Erman Toroğlu, "Bu haber de çok taze. Adını vermeyeceğim! Eski bir futbolcu, eski bir hakem ve şimdi gözlemci. Yakın zamanda uçağa biniyor. Yanındaki bayanın bacaklarını mı çekiyor, bir yerlerini çekiyor. Kadın uyarıyor çığlık atıyor." dedi.



    "UÇAKTA BUNU DÖVÜYORLAR"
    Sözlerinin devamında ortalığın bir anda karıştığını anlatan Toroğlu, "Uçakta bu vatandaşı dövüyorlar. Elinden de telefonu alıyorlar. Uçak iniyor ve pilot polis çağırıyor. Öyledir bu iş! Polis alıyor ve götürüyor." cümlesini kurdu.




    "BU ADAMI BEN TANIYORUM! TFF AÇIKLAMALI"
    "Şimdi mesele bu adam kim?" sorusunu soran yazar Erman Toroğlu, "Bu adamı ben tanıyorum. Yüz kızartıcı bir olay ve bu adam (TFF) gözlemci. Bir müddet de maç verilmiyor buna. Yani bu şu demektir! Federasyon bunu açıklayın. Açıklayın ve önü kesilsin böyle şeylerin. Bunları almayın!" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yemeksepeti
    Haberler Spor Erman Toroğlu 'taze haber geldi' diyerek duyurdu: "TFF'de gözlemci olan biri uçakta kadını taciz ederken yakalandı"
        SON DAKİKA