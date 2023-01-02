Cimbom yüzde 63 şampiyon! Galatasaray hakkında dikkat çeken istatistik





7 KEZ MUTLU SON

Cimbom, söz konusu dönemde 11 kez 15. haftayı zirvede geçerken 7 kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Galatasaray, 1993-94, 1996-97, 1999-00,

2000-01, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında Süper Lig'de zafere ulaşmayı başarırken, 2020-21, 2000-01 ve 1990-91 sezonlarında ikinci, 1994- 95 sezonunda ise 3. sırada kendisine yer buldu. Bu da 15. haftalar itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray'ın yüzde 63 oranında şampiyonluğa ulaştığını ortaya koyuyor.