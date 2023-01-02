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    Cimbom yüzde 63 şampiyon! Galatasaray hakkında dikkat çeken istatistik

    2023 yılına zirvede giren Galatasaray, 15. haftasına lider girdiği 11 sezonda 7 kez ipi göğüsledi. ‘Dejavu’ yaşamak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüp, gözünü kupaya dikti.

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    Cimbom yüzde 63 şampiyon

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 2023 yılına da zirvede giren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 1990-1991 sezonundan bu yana 15. haftayı zirvede geçtiği sezonlarda ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkati çekiyor.



    7 KEZ MUTLU SON
    Cimbom, söz konusu dönemde 11 kez 15. haftayı zirvede geçerken 7 kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Galatasaray, 1993-94, 1996-97, 1999-00,
    2000-01, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında Süper Lig'de zafere ulaşmayı başarırken, 2020-21, 2000-01 ve 1990-91 sezonlarında ikinci, 1994- 95 sezonunda ise 3. sırada kendisine yer buldu. Bu da 15. haftalar itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray'ın yüzde 63 oranında şampiyonluğa ulaştığını ortaya koyuyor.



    HEDEF KUPA...
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda. 33 puanla ilk sırada yer alan Okan Buruk ve öğrencileri, 15 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cimbom ligde geride kalan haftalarda sadece Giresunspor'a 1-0 ve Yukatel Kayserispor'a da 2-1'lik skor ile mağlup oldu.

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    Haberler Spor Cimbom yüzde 63 şampiyon! Galatasaray hakkında dikkat çeken istatistik
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