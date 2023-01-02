Al Nassr, Ronaldo’nun transferi sonrası kamerunlu golcü Aboubakar ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Süper Lig'in devleri 12 Ocak itibarıyla transfer bombalarını patlatmaya başlayacak. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyanın 1 numaralı oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Flaş transfer hamlesi sonrası Al Nassr'dan sürpriz bir hamle geldi. Kadrosunda önemli hücum oyuncuları bulunan Suudi ekibinin eski Beşiktaşlı yıldızın transferine izin vereceği iddia edildi. Standart Sport'un haberine göre; Al Nassr, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılması için kolaylık sağlayacak. Aboubakar'ın menajerinin bu gelişme üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray'a oyuncusunu önerdiği belirtildi. Kamerunlu yıldızın, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı ancak 4 milyon Euro maaş beklentisi olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki santraforun Al Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 9 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asiste imza attı. Kamerunlu golcü, Beşiktaş formasıyla 67 maçta görev aldı. 35 gol ve 9 asiste imza attı.