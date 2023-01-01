Arda Gülerin ilk hocası Erol Tokgözler: Ajax'a gitmeli





AJAX ÇOK ŞEY KATAR

Tokgözler, "Arda'nın babası Ümit Güler ile konuştuk. 'Valla hocam dünyada her takıma transfer olduk' diyerek bana belirsizliği anlattı. Ajax tabii ki bu işin okuludur. Arda oradan mezun olursa kariyerine çok şey katar. Ajax mükemmel bir kulüptür. İtalya'dan bir takıma gideceğine oraya gitmesi bence çok daha iyi olur. Mert Çetin ve Salih Uçan örneği var. İtalya'da performans, Hollanda'da ise gelişime daha çok bakıyorlar" diye konuştu.