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    Arda Gülerin ilk hocası Erol Tokgözler: Ajax'a gitmeli

    TAKVİM’e özel açıklamalar yapan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in ilk hocası Erol Tokgözler, “İtalya’ya gideceğine bir futbol okulu olan Ajax’a gitmeli” diye konuştu.

    Arda Ajax’a gitsin

    Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, Hollanda ekibi Ajax ile transferde anılan genç yıldız Arda Güler'in geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tokgözler, 2025'e kadar Sarı-Lacivertliler'le kontratı bulunan futbolcunun Ajax'a gitmesi yönünde bir tavsiyede bulundu.



    AJAX ÇOK ŞEY KATAR
    Tokgözler, "Arda'nın babası Ümit Güler ile konuştuk. 'Valla hocam dünyada her takıma transfer olduk' diyerek bana belirsizliği anlattı. Ajax tabii ki bu işin okuludur. Arda oradan mezun olursa kariyerine çok şey katar. Ajax mükemmel bir kulüptür. İtalya'dan bir takıma gideceğine oraya gitmesi bence çok daha iyi olur. Mert Çetin ve Salih Uçan örneği var. İtalya'da performans, Hollanda'da ise gelişime daha çok bakıyorlar" diye konuştu.



    TRANSFER REKORU KIRACAK
    Arda'nınduygularını artık çok daha iyi yönetebildiğini söyleyen Tokgözler, "Jorge Jesus, Arda'ya hiç haksızlık yapmıyor. Arda da 1 dakika bile oynasa takıma değer katıyor. Arda'nın bu transfer olmasa bile bir sonraki transferde rekor kıracağını düşünüyorum" diyerek Sarı-Lacivertli futbolcuyla ilgili fikirlerini paylaştı.
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