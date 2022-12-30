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    • Spor
    • 31.12.2022 06:38
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    • 31.12.2022 06:38
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    2022’nin en çok kazananı Messi! İşte 10 kişilik zenginler listesi

    2022 yılının son saatleri yaşanırken, en çok kazanan sporcular da belli oldu... Geride bırakacağımız yılın en çok kazanan sporcusu Lionel Messi oldu. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanan Lionel Messi, bu yıl 108 milyon sterlini cebine indirdi.

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Çene yoracak liste | ÖZEL HABER

    2022 yılında en çok kazanan sporcu Lionel Messi oldu. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, bu yıl 108 milyon sterlini cebine indirdi.

    Dünya Kupası'nın sahibi olmayı başaran Messi, PSG'den takım arkadaşı Neymar ve rakibi Cristiano Ronaldo ile birlikte Forbes Dergisi'nin ilk 10 kişilik listesine giren oyuncu konumunda...

    LEBRON JAMES 101 MİLYON STERLİN KAZANDI
    İngiliz medyasından The Sun'un hazırladığı '2022 yılının en çok kazanan sporcuları' listesinde ikinci sırada ise Los Angeles Lakers forması giyen ünlü basketbolcu Lebron James bulunuyor. James, 101 milyon sterlin kazandı.

    MESSI EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU
    2022 yılının en çok kazanan sporcuları listesinin 3. sırasında ise Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun 1 numarası olarak gösterilen Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız 96 milyon sterlin kazanarak Messi'den sonra en çok kazanan futbolcu unvanını elde etti.

    Messi'nin PSG'de forma giyen arkadaşı Neymar ise 79 milyon sterlinlik kazancı ile 2022'de en çok kazanan 4. sporcu oldu. NBA yıldızlarından Stephen Curry, 77 milyon sterlin ile en çok kazanan 5. sporcu konumunda.

        NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Kevin Durant, 77 milyon Euro ile 2022 yılında servetine servet katan bir başka sporcu olmayı başardı. Efsane raket Roger Federer ve ünlü boksör Canelo Alvarez 75 milyon sterlinlik kazançlarıyla listeye girmeyi başardı.

        Amerikan futbolu yıldızlarından Tom Brady, 2022 yılında banka hesabına 70 milyon sterlin daha yazdırarak servetine servet kattı. Bir başka basketbol yıldızı Giannis Antetokounmpo ise 67 milyon sterlin ile listenin 10. Basamağında kendisine yer buldu.
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