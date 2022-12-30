2022’nin en çok kazananı Messi! İşte 10 kişilik zenginler listesi

2022 yılında en çok kazanan sporcu Lionel Messi oldu. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, bu yıl 108 milyon sterlini cebine indirdi.
Dünya Kupası'nın sahibi olmayı başaran Messi, PSG'den takım arkadaşı Neymar ve rakibi Cristiano Ronaldo ile birlikte Forbes Dergisi'nin ilk 10 kişilik listesine giren oyuncu konumunda...
LEBRON JAMES 101 MİLYON STERLİN KAZANDI
İngiliz medyasından The Sun'un hazırladığı '2022 yılının en çok kazanan sporcuları' listesinde ikinci sırada ise Los Angeles Lakers forması giyen ünlü basketbolcu Lebron James bulunuyor. James, 101 milyon sterlin kazandı.
MESSI EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU
2022 yılının en çok kazanan sporcuları listesinin 3. sırasında ise Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun 1 numarası olarak gösterilen Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız 96 milyon sterlin kazanarak Messi'den sonra en çok kazanan futbolcu unvanını elde etti.
Messi'nin PSG'de forma giyen arkadaşı Neymar ise 79 milyon sterlinlik kazancı ile 2022'de en çok kazanan 4. sporcu oldu. NBA yıldızlarından Stephen Curry, 77 milyon sterlin ile en çok kazanan 5. sporcu konumunda.