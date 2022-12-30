2022’nin en çok kazananı Messi! İşte 10 kişilik zenginler listesi

MESSI EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU

2022 yılının en çok kazanan sporcuları listesinin 3. sırasında ise Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun 1 numarası olarak gösterilen Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız 96 milyon sterlin kazanarak Messi'den sonra en çok kazanan futbolcu unvanını elde etti.

Messi'nin PSG'de forma giyen arkadaşı Neymar ise 79 milyon sterlinlik kazancı ile 2022'de en çok kazanan 4. sporcu oldu. NBA yıldızlarından Stephen Curry, 77 milyon sterlin ile en çok kazanan 5. sporcu konumunda.