Zirve yarışında savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray kılıçları çekti





ÇİZGİ YANLIŞ ÇEKİLDİYSE MAÇ TEKRAR EDİLMELİ!

Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golüne ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. 'Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı' iddiası var. Böyle bir şey varsa vicdani olarak maç tekrar edilmeli" dedi. Ali Koç sözlerine şöyle devam etti: "Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli adımları atmalıyız. Erden Timur, "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez "Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz" dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil! Özgüç Türkalp bir an önce emekliye ayrılsın! Derhal! Bir kırmızı kart var, hiç konuşmuyoruz. Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracakmış!