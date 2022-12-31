Zirve yarışında savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray kılıçları çekti

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur dün önemli açıklamalara imza attı. Timur, "Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz. TFF'ye çağrıda bulunuyoruz, sadece malum pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonlarda VAR kayıtları açıklansın. Bu pozisyonun da neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Nelsson'un penaltısı verilse belki durum o noktaya gelmeyecek ya da maç 2-0'ken bir golün sayılıp sayılmaması çok tartışılmayacak. İkisi de bariz hata" dedi. Erden Timur, "Beşiktaş maçında bariz bir hata vardı. VAR'a çağrılmasına rağmen hakem kararını değiştirmedi. Orada konuşulanın 100 katı kadar bu maçtaki pozisyon konuşuldu. N'Koudou'nun kafasına neden sustunuz?" dedi. İşte açıklamalarının devamı: İnsanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın, bu yolda devam edeceğiz. Galatasaraylılık, Türk sporunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Yayın hakkı alındığında, pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararası ismi tercih ettik. Kimse o ismi tartışamayacak.
TİMUR: F.BAHÇE'Yİ SAVUNDUM!
Erden Timur, "Bana bir konuşmada Fenerbahçe'nin pozisyonu soruldu, 'Bence penaltı' dedim. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli" dedi.
ÇİZGİ YANLIŞ ÇEKİLDİYSE MAÇ TEKRAR EDİLMELİ!
Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golüne ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. 'Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı' iddiası var. Böyle bir şey varsa vicdani olarak maç tekrar edilmeli" dedi. Ali Koç sözlerine şöyle devam etti: "Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli adımları atmalıyız. Erden Timur, "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez "Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz" dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil! Özgüç Türkalp bir an önce emekliye ayrılsın! Derhal! Bir kırmızı kart var, hiç konuşmuyoruz. Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracakmış!
ALİ KOÇ: AĞLAMAYANA MAMA YOK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sokak tabiriyle ağlamayana mama yok. Bizim de mevcut yoğurt yiyişimizde bu yok. İlk dönemimizde daha fazla yaptık ama tecrübesizdik. Şimdi yoğurdu farklı şekilde yiyoruz" dedi.