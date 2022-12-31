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    Galatasaray Meksikalı sol bek Campos için pazarlıklarını sürdürüyor

    G.Saray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Campos için kapıyı 10 milyon Euro’dan açan Meksika ekibine G.Saray 4 milyon Euro teklif etti. Laguna son olarak 7 milyon Euro’ya indi.

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    Campos’ta fark 3 milyon Euro

    G.Saray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunda Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi dünya yıldızlarını barındıran G.Saray, bir yandan genç futbolcuları transfer ederek geleceğini sağlama almayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılar Meksikalı 20 yaşındaki sol bek Omar Campos'u transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Santos Laguna forması giyen yıldız oyuncu için kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. G.Saray ise 10 milyon Euro'yu çok bulduğunu ve genç yıldız için 4 milyon Euro verebileceğini iletti. Sonrasında Meksika temsilcisi rakamı 7 milyon Euro'ya kadar düşürdü. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Laguna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Campos, bu sezon Santos Laguna formasıyla kupada 2 ligde 17 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde 71 maçta 3 gol, 7 asistle oynuyor.

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