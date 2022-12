Dünya Pele’ye ağlıyor! Pele’nin vefatı sonrası dünya futbol camiasından taziye mesajları paylaşıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yer buldu. Alman Kicker dergisinin internet sayfasında "Pele: Kral ölümsüzdür" başlığıyla verilen haberde, Pele olarak bilinen Edson Arantes do Nascimento'nun uzun bir hastalıktan sonra 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Ancak ikon olan Pele ölümsüzdür." ifadesi kullanıldı. Bild gazetesi de Pele'nin vefat haberini "Futbol dünyası Pele için ağlıyor" başlığıyla birinci sayfadan duyurdu. Gazetenin iç sayfasında ise Pele'nin hayatına ilişkin bilgilere ve fotoğraflara yer verildi. İngiliz The Guardian Gazetesi de efsane oyuncu için "Tüm dünyaya yeteneklerini hediye etmiş bir oyuncu": Pele, 1940-2022 ifadelerini kullandı.

THE SUN ise Pele için "Futbolun Kralı" manşetini attı.

L'EQUIPE gazetesi ise Sambacı için bir kapak hazırlayarak "Pele: O bir kraldı" başlığını kullandı.

İSPANYA'DAN El Mundo Gazetesi de "Futbol, kralını kaybetti" manşetini kullandı.

NEW Yort Times ise Pele için "Güzel oyunun, aynı yetenekte ayaklara sahip görkemli yüzü" başlığını kullandı.