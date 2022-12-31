Dünya Pele’ye ağlıyor! Pele’nin vefatı sonrası dünya futbol camiasından taziye mesajları paylaşıldı





PELE'DEN ÖNCE 10 SADECE BİR SAYIYDI

Brezilyalı yıldız Neymar, Pele'nin vefatı ile ilgili "Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı" Pele sonsuza kadar!!



RONALDO VE MESSİ DE UNUTMADI

Cristiano Ronaldo Pele için "Milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Düne, bugüne ve sonsuza kadar uzanacak bir miras bıraktı" ifadeleri kullanırken, Lionel Messi de Brezilyalı efsane için "Huzur içinde uyu Pele" paylaşımı yaptı.

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