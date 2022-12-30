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    Udinese Rosier için geliyor

    İtalyan basını, Udinese’nin Rosier için Beşiktaş’la görüşmelere hazırlandığını yazdı. Rosier'in 2025'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.

    Udinese Rosier için geliyor
    Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier için İtalyan kulübü Udinese'nin devrede olduğu öğrenildi.

    La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibinin 26 yaşındaki oyuncu için kısa sürede görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Haberde Rosier'in özzelliklerine değinilirken dörtlü savunmanın sağında ve beşli orta sahada da görev yapabildiği ifade edildi. Haberde Udinese'nin ödemeyi planladığı bonservis rakamına ise değinilmedi. Rosier Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynadıktan sonra 4.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sporting kulübünden transfer edilmişti. Rosier'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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