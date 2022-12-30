Madalya rekoru kırdık

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunda 2022 yılının değerlendirmesini yaptı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin eskiden temsilci bile gönderemediği branşlarda artık zirvede yer aldığını belirterek, "Türkiye bu yıl 51 branşta madalya kazandı. Daha önce bu bir elin parmaklarını bile geçmiyordu. Son 4 yılda 20 binden fazla madalya kazandık. 2022 yılında 6 bin 127 uluslararası madalyayı ülkemize kazandırdık. Basketbolda da çok önemli çalışmalar içindeyiz. 10 bin pota hedefi koymuştuk, bu hedefe ulaştık" diye konuştu.
- Spor
- 30.12.2022 Gazete