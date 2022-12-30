Giresun’dan uzatmada samba | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

Giresunspor ile Gaziantep FK, 16. haftada karşılaştı. Çotanak Stadı'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skor ile ev sahibi Giresunspor oldu. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini 24. dakikada Jorginho ile 90+5. dakikada Bajic atarken, Gaziantep FK'nın tek golünü 51'de Veliu kaydetti. Brezilyalı Jorginho bu maçta 1 gol 1 asist yaptı.
MBAPPE: MESSİ'Yİ TEBRİK ETTİM
PSG forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan takım arkadaşı Leo Messi ve kaleci Martinez hakkında konuştu. Mbappe, "Ben başarısız oldum ama Leo Messi hayatı boyunca istediği şeyi kazandı. Emiliano Martinez'in saçma sapan hareketleri için ise enerjimi harcamayacağım" diye konuştu.
SIRBİSTAN'IN EN İYİ SPORCUSU BOSKOVİC
Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Tijana Boskovic, Sırbistan'ın 'En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Hollanda'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 geçen Sırbistan'da Boskovic, MVP seçilmişti. Boskovic, Turuncu-Beyazlı ekipte de en skorer oyuncu durumunda.
AL NASSR'DAN RAMOS HAMLESİ
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr transferde gözünü adeta kararttı. Geride bıraktığımız günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katabilmek için harekete geçen Arabistan temsilcisi, Fransız devi PSG'de forma giyen tecrübeli sağ bek Sergio Ramos'u da renklerine bağlamak istiyor.
TURKCELL'DEN 4 YILLIK DESTEK
KADIN futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan Turkcell, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Kadın Milli Takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerinin de 4 yıl daha ana sponsoru olmaya devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Biz, 'Kadın Futbolcular 1- Ön yargılar 0' parolasıyla yola çıktık. Desteğimiz sürecek" dedi.
13. HAFTA İKİ MAÇ İLE BAŞLIYOR
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesi bugün yapılacak olan 2 karşılaşma ile birlikte başlayacak. Saat 18.00'de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Manisa Büyükşehir Belediye karşı karşıya gelirken 20.30'da ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Türk Telekom parkede kozlarını paylaşacak.
ENDRİCK: BEN REAL'İ RONALDO İÇİN SEÇTİM
LA Liga ekiplerinden Real Madrid'in geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 16 yaşındaki futbolcu Endrick, transferi hakkında konuştu. Brezilyalı hücum oyuncusu yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo burada oynadı. Ben de onun için Real Madrid'i seçtim. Çok mutluyum. Bu kararımın doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.
MBAPPE: MESSİ'Yİ TEBRİK ETTİM
PSG forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan takım arkadaşı Leo Messi ve kaleci Martinez hakkında konuştu. Mbappe, "Ben başarısız oldum ama Leo Messi hayatı boyunca istediği şeyi kazandı. Emiliano Martinez'in saçma sapan hareketleri için ise enerjimi harcamayacağım" diye konuştu.
SIRBİSTAN'IN EN İYİ SPORCUSU BOSKOVİC
Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Tijana Boskovic, Sırbistan'ın 'En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Hollanda'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 geçen Sırbistan'da Boskovic, MVP seçilmişti. Boskovic, Turuncu-Beyazlı ekipte de en skorer oyuncu durumunda.
AL NASSR'DAN RAMOS HAMLESİ
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr transferde gözünü adeta kararttı. Geride bıraktığımız günlerde Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katabilmek için harekete geçen Arabistan temsilcisi, Fransız devi PSG'de forma giyen tecrübeli sağ bek Sergio Ramos'u da renklerine bağlamak istiyor.
TURKCELL'DEN 4 YILLIK DESTEK
KADIN futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan Turkcell, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Kadın Milli Takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerinin de 4 yıl daha ana sponsoru olmaya devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Biz, 'Kadın Futbolcular 1- Ön yargılar 0' parolasıyla yola çıktık. Desteğimiz sürecek" dedi.
13. HAFTA İKİ MAÇ İLE BAŞLIYOR
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesi bugün yapılacak olan 2 karşılaşma ile birlikte başlayacak. Saat 18.00'de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Manisa Büyükşehir Belediye karşı karşıya gelirken 20.30'da ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Türk Telekom parkede kozlarını paylaşacak.
ENDRİCK: BEN REAL'İ RONALDO İÇİN SEÇTİM
LA Liga ekiplerinden Real Madrid'in geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 16 yaşındaki futbolcu Endrick, transferi hakkında konuştu. Brezilyalı hücum oyuncusu yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo burada oynadı. Ben de onun için Real Madrid'i seçtim. Çok mutluyum. Bu kararımın doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.