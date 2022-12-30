Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var

Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynadıkları ve kazandıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Taraftar oyuncu bütünleşmesi iyiydi. Oyuncularımız da iyi mücadele etti ve kazandık. Bunun için mutluyuz. Geleceğe dair gücümüz de var umudumuz da" diye konuştu.
TRANSFER İÇİN MESAJI...
Öte yandan Güneş transfer için, "Beğendiğim oyuncular var. Cengiz, Çağlar ve Samet'i beğeniyorum. Bu demek değil ki bu oyuncuları alacağız. Samet duyduğum kadarıyla başka kulüple anlaşmış. Gidenler ve gelenler olabilir" dedi.
Güneş, "Hakem için bağırmak doğru değil. N'Koudou'ya kırmızı verilebilirdi. Josef'in kart gördüğü pozisyonun 10-15 tanesi Antep'te oldu, kart gösterilmedi. Kaosun dışında kalmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
MASUAKU İLK KEZ FRİKİKTEN GOL ATTI
ARTHUR Masuaku, futbol kariyerindeki ilk frikik golünü dün Adana Demir maçında attı. Demokratik Kongolu, 2019'da Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra böyle gol atan ilk futbolcu olarak kayda geçti.
TRANSFER İÇİN MESAJI...
Öte yandan Güneş transfer için, "Beğendiğim oyuncular var. Cengiz, Çağlar ve Samet'i beğeniyorum. Bu demek değil ki bu oyuncuları alacağız. Samet duyduğum kadarıyla başka kulüple anlaşmış. Gidenler ve gelenler olabilir" dedi.
Güneş, "Hakem için bağırmak doğru değil. N'Koudou'ya kırmızı verilebilirdi. Josef'in kart gördüğü pozisyonun 10-15 tanesi Antep'te oldu, kart gösterilmedi. Kaosun dışında kalmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
MASUAKU İLK KEZ FRİKİKTEN GOL ATTI
ARTHUR Masuaku, futbol kariyerindeki ilk frikik golünü dün Adana Demir maçında attı. Demokratik Kongolu, 2019'da Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra böyle gol atan ilk futbolcu olarak kayda geçti.