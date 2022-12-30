Barış Alper Yılmaz'dan Sivas deplasmanında Galatasaray'a hayat öpücüğü

Süper Lig'in 16. haftasında Sivas'ı deplasmanda uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray liderliği yeniden devraldı. 27. dakikada Boey'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Mertens topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
GOMIS O NASIL KAÇAR!
32. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı. 80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.
ASLAN VAZGEÇMEDİ
90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
DEPLASMANDA 22 PUAN GELDİ
SİVASSPOR deplasmanında 2-1 kazanan Galatasaray'ın dış sahadaki müthiş performansı sürüyor. Bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayıp 22 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, 2005-2006 yılından bu yana deplasmanda en iyi performansını çizdi.
CAMİAYA YENİ YIL HEDİYEM OLSUN!
ATTIĞI son dakika golüyle Galatasaray'a 3 puanı ve liderliği getiren Barış Alper Yılmaz maç sonunda duygularını aktardı. Genç futbolcu, "Çok çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek vermek istiyorum. Bu gol camiamıza yeni yıl hediyem olsun. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
CİMBOM TEK FARKA ABONE
DÜN 2-1'lik skorla 3 puanı alan Galatasaray tek farklı galibiyetler serisini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar ligde aldığı 10 galibiyetin tam 8'inde 3 puana tek farklı skorla ulaştı.
MERTENS YİNE SAHNEDE
DÜN takımının ilk golünü atan Dries Mertens farkını gösterdi. Belçikalı yıldız üst üste 3 maçta skor katkısı yapmayı başardı.
SİVAS'TA İPTAL TARTIŞMASI
50. dakikada Ulvestad'ın golünü VAR'da dakikalarca izleyen hakem Erkan Özdamar 'iptal' kararı verdi. Fenerbahçe maç sonunda, "Karanlık gece" derken, Galatasaray'dan üst üste yanıtlar geldi. Twitter'da bir anda gerilim yükseldi.
4 Eylül Stadı'nda nefesleri kesen maçın en çok tartışılan anı 50. dakikada yaşandı. Sivasspor, Ulvestad'ın golüyle eşitliği yakaladı. Ancak hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası monitörün başına gitti. Pozisyonu dakikalarca izleyen Özdamar ardından golü iptal etti. Herkes iptal kararının nedenini birbirine sorarken, yayıncı kuruluştan 'ofsayt iptali' bilgilendirmesi geldi. Tartışmalar maç sonunda da bitmedi. Fenerbahçe Twitter'dan, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadesini kullandı. Galatasaray'dan ise bu mesaja üst üste yanıtlar geldi. Twitter'da bir anda büyük bir gerilim ortaya çıktı.
KIRMIZI İTİRAZLARI!
İlk yarıda Boey'in Ulvestad'a yaptığı bu hamle sonrası sarı kart çıktı. Sivasspor cephesi ise bu hareketin kırmızı olması gerektiğini savundu.
SOSYAL MEDYADA MESAJ SAVAŞLARI
MAÇ sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Twitter üzerinden mesaj savaşı yaşandı. İki takım taraftarları arasında da büyük gerilim yaşandı.
GOMIS O NASIL KAÇAR!
32. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı. 80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.
ASLAN VAZGEÇMEDİ
90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
DEPLASMANDA 22 PUAN GELDİ
SİVASSPOR deplasmanında 2-1 kazanan Galatasaray'ın dış sahadaki müthiş performansı sürüyor. Bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayıp 22 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, 2005-2006 yılından bu yana deplasmanda en iyi performansını çizdi.
CAMİAYA YENİ YIL HEDİYEM OLSUN!
ATTIĞI son dakika golüyle Galatasaray'a 3 puanı ve liderliği getiren Barış Alper Yılmaz maç sonunda duygularını aktardı. Genç futbolcu, "Çok çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek vermek istiyorum. Bu gol camiamıza yeni yıl hediyem olsun. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
CİMBOM TEK FARKA ABONE
DÜN 2-1'lik skorla 3 puanı alan Galatasaray tek farklı galibiyetler serisini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar ligde aldığı 10 galibiyetin tam 8'inde 3 puana tek farklı skorla ulaştı.
MERTENS YİNE SAHNEDE
DÜN takımının ilk golünü atan Dries Mertens farkını gösterdi. Belçikalı yıldız üst üste 3 maçta skor katkısı yapmayı başardı.
SİVAS'TA İPTAL TARTIŞMASI
50. dakikada Ulvestad'ın golünü VAR'da dakikalarca izleyen hakem Erkan Özdamar 'iptal' kararı verdi. Fenerbahçe maç sonunda, "Karanlık gece" derken, Galatasaray'dan üst üste yanıtlar geldi. Twitter'da bir anda gerilim yükseldi.
4 Eylül Stadı'nda nefesleri kesen maçın en çok tartışılan anı 50. dakikada yaşandı. Sivasspor, Ulvestad'ın golüyle eşitliği yakaladı. Ancak hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası monitörün başına gitti. Pozisyonu dakikalarca izleyen Özdamar ardından golü iptal etti. Herkes iptal kararının nedenini birbirine sorarken, yayıncı kuruluştan 'ofsayt iptali' bilgilendirmesi geldi. Tartışmalar maç sonunda da bitmedi. Fenerbahçe Twitter'dan, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadesini kullandı. Galatasaray'dan ise bu mesaja üst üste yanıtlar geldi. Twitter'da bir anda büyük bir gerilim ortaya çıktı.
KIRMIZI İTİRAZLARI!
İlk yarıda Boey'in Ulvestad'a yaptığı bu hamle sonrası sarı kart çıktı. Sivasspor cephesi ise bu hareketin kırmızı olması gerektiğini savundu.
SOSYAL MEDYADA MESAJ SAVAŞLARI
MAÇ sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Twitter üzerinden mesaj savaşı yaşandı. İki takım taraftarları arasında da büyük gerilim yaşandı.