Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ve Galatarasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar haberimizde!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e, AVAR'da Bülent Birincioğlu eşlik edecek.
EKSİKLER
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Max Gradel görev alamıyor.
Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yok.