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    • Spor
    • 29.12.2022 16:09
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    • 29.12.2022 16:09
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    Sivasspor- Galatasaray CANLI MAÇ İZLE📺! Sivasspor - GS maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Sivasspor ile Galatasaray karşılaşması için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 16. hafta maçında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftarlar karşılaşmanın yayın kanalı ve canlı izleme ekranı hakkında araştırmalara başladı. Sivasspor-Galatasaray maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sivasspor- Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ve Galatarasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar haberimizde!

    Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

    Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

    Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e, AVAR'da Bülent Birincioğlu eşlik edecek.

    SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ!



    EKSİKLER

    Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Max Gradel görev alamıyor.

    Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Torreira ile birlikte sakatlıkları bulunan Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün ve Mathias Ross kadroda yok.



        11'LER

        Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Erdoğan, Dia Saba, Ahmed Musa, Yatabare

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Berkan, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

        GALATASARAY İLE SİVASSPOR 33. RANDEVUDA

        İki takım 33. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.



        SİVAS'TAKİ MAÇLAR

        Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

        Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.
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        Haberler Spor Sivasspor- Galatasaray CANLI MAÇ İZLE📺! Sivasspor - GS maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!
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