Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? BJK - ADS maç özeti!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın tek golü 14. dakikada Masuaku'dan geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 1-0 kazanmayı başardı. Kara Kartal ligde 2 maç aradan sonra galip gelerek 3 puanla buluştu.
Adana ekibi ise 11 maç aradan sorna ligde kayıp yaşadı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Adana Demirspor 27 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
12. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Wout Weghorst pasını arka direkte bulunan Kevin N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
14. dakikada Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
27. dakikada Younes Belhanda'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.